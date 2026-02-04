El contrato a largo plazo para comprar electricidad a precio fijo se cae en 2025: la solar llega a su mínimo histórico, 32 euros

Las claves nuevo Generado con IA El precio de los PPAs solares en España cayó a un mínimo histórico de 32,50 euros en 2025, el más bajo de Europa. La caída de precios se debe a la alta canibalización y a la presencia frecuente de precios bajos y negativos en la red eléctrica. España lidera los precios más bajos de PPAs fotovoltaicos en comparación con Italia, Francia y Reino Unido, donde se pagan precios mucho más altos. El crecimiento del almacenamiento y los proyectos híbridos impulsan la transición energética en Europa, aunque el mercado de PPAs híbridos aún es incipiente.

El precio del PPA solar (contrato a largo plazo para comprar electricidad a precio fijo) en el año 2025 en España fue de 32,50 euros, un derrumbe realmente sorprendente, según el último informe de LevelTen Energy Índice de Precios.

Se trata del nivel de precios más bajo registrado en el mercado (y en toda Europa) desde el tercer trimestre de 2021, a pesar de que en los años transcurridos desde entonces se ha producido una inflación considerable.

Los altos niveles de 'canibalización' de los precios de la energía solar y la presencia habitual de precios bajos y negativos en la red son los factores que impulsan estos precios tan bajos.

Los desarrolladores españoles con activos puramente solares ajustan sus precios de oferta para tener en cuenta la erosión del valor causada por estas condiciones del mercado.

Aún más notable es que los precios de octubre o enero son incluso más bajos, llegando a situarse por debajo de los 30 euros.

Sin embargo, el potencial solar de España no ha llegado a su fin. Al igual que Alemania, el mercado está aprovechando el poder del almacenamiento para hibridar el futuro del desarrollo.

Precios de ofertas de PPA Solar P25 por país- LevelTen Energy

España, en comparación con el resto de países europeos, tiene el precio más bajo de PPAs fotovoltaicos. Se paga el doble en Italia, el triple en Francia, y muy por encima de esos precios en Reino Unido.

En octubre, el Gobierno español promulgó el Real Decreto 917/2025 que garantizaba la remuneración íntegra de la energía almacenada y evita que las "horas de precio cero" penalicen la rentabilidad regulada de un proyecto, lo que reduce considerablemente el riesgo de las inversiones, aseguran desde LevelTen Energy.

Precios en Europa

Los precios de los PPA solares cayeron por tercer trimestre consecutivo en el Market-Averaged Continental Index de LevelTen, registrando un descenso del 1%. En términos interanuales, los precios de los PPA solares en el año 2025 europeos han bajado aproximadamente un 8%.

En muchos mercados, la demanda de energías renovables está por detrás de la oferta, lo que contribuye a la tendencia a la baja de los precios.

Sin embargo, es probable que el principal factor sea el continuo aumento de los precios bajos y negativos de la energía en muchos mercados europeos, así como los potentes niveles de 'canibalización' de los precios de la energía solar, especialmente en Alemania y España.

Estos fenómenos del mercado erosionan el valor de los contratos de energía solar pura, lo que obliga a los promotores a reducir los precios de los PPA para reconocer estas realidades del mercado.

Eólica y centros de datos

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de los acuerdos de compra de energía eólica (PPA) descendieron un 3% tras un tercer trimestre bastante estable.

Las ofertas eólicas siguen proporcionando oportunidades de compra atractivas para las empresas, especialmente para aquellas del sector tecnológico que buscan suministrar energía a centros de datos. Los altos factores de capacidad y los atractivos perfiles de producción de la energía eólica la convierten en un complemento ideal para un enfoque diversificado en el suministro de energía.

En los países nórdicos, las bajas temperaturas, que ayudan a refrigerar las operaciones de los centros de datos, añaden aún más valor al panorama general. Este trimestre se produce el regreso de Alemania al índice eólico de LevelTen Energy con una sólida oferta, así como de la energía eólica italiana.

En España y Alemania, la energía eólica ofrece una alternativa sólida para los compradores corporativos interesados en las energías renovables.

PPAs y almacenamiento

LevelTen Energy reconoce que el sistema energético europeo se encuentra en un periodo de transición, ya que el rápido crecimiento del almacenamiento y el desarrollo de proyectos híbridos empuja al continente hacia su siguiente capítulo de descarbonización.

A medida que el suministro energético se vuelve más híbrido, también lo harán el mercado de los PPA y las necesidades de compra de las empresas.

Sin embargo, el espacio de los PPA híbridos es realmente incipiente, y se echan en falta enfoques estandarizados para la firma de este tipo de contratos.