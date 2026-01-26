Moeve acelera su ofensiva de alianzas y une fuerzas con GreenYellow para llevar la descarbonización a industrias

Moeve aspira a liderar la producción de moléculas verdes en Europa y acompaña a sus clientes industriales en la transición hacia operaciones más sostenibles y competitivas.

Esta nueva alianza se suma a la estrategia de Moeve, que ya ha establecido acuerdos recientes con empresas como Galp, Pretium Renovables y Naturgy para reforzar su posicionamiento en el sector energético.

La colaboración facilitará a los clientes industriales la inversión en nuevas tecnologías energéticas, optimizando costes y reduciendo emisiones en sus procesos.

Moeve ha firmado una alianza con GreenYellow para impulsar la descarbonización de industrias, combinando soluciones de energía renovable, almacenamiento y recarga eléctrica.

Moeve arranca 2026 con el pie en el acelerador y redobla su ofensiva de alianzas para dar un salto decisivo en sus distintos negocios.

La antigua Cepsa ha unido fuerzas con la francesa GreenYellow -especialista en fotovoltaica descentralizada, eficiencia energética y almacenamiento- para reforzar su oferta de soluciones energéticas integrales y seguir avanzando en la descarbonización de sus clientes industriales.

Gracias a la experiencia internacional de GreenYellow, se facilitará a los clientes la inversión y la renovación de activos de generación de energía, así como el despliegue de sistemas de almacenamiento o de recarga eléctrica de vehículos, entre otros.

Todo esto permitirá reducir las emisiones de las fábricas y procesos industriales. Además, supondrá un impulso para la movilidad más sostenible.

Moeve refuerza su compromiso de acompañar a sus clientes industriales en todo el camino hacia la descarbonización, desde la planificación hasta la ejecución, ofreciendo un porfolio completo de energías (electricidad renovable, biometano, HVO, etc.) y soluciones que ayudan a optimizar el coste energético.

Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, asegura que esta alianza le permite dar "lo mejor" a sus clientes "para acompañarlos en su descarbonización". "A través de una oferta de servicios integral y personalizada, logramos avanzar juntos en la transición energética en un sector clave como es el industrial”, asegura.

"Combinando nuestra experiencia internacional en eficiencia energética, generación renovable y almacenamiento con las capacidades de Moeve, damos un paso decisivo para acelerar la descarbonización sin comprometer la competitividad de las empresas”, señalaba Marcelino Oreja, presidente no ejecutivo de GreenYellow Spain,

Ofensiva de alianzas

Moeve arrancó el año con una alianza estratégica que cambiará el mapa energético en la Península Ibérica.

La española y la portuguesa Galp anunciaron un acuerdo no vinculante para explorar la fusión de sus negocios downstream y crear dos gigantes: una industrial -centrada en refino y moléculas verdes- y otra de retail -con unas 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal-.

Durante el último año, Moeve ha tejido una amplia red de alianzas estratégicas que refuerzan su posicionamiento en energía, movilidad y descarbonización.

En enero anunció un acuerdo con Pretium Renovables para desarrollar plantas de biometano en España, que se suma al que firmó meses antes con ID Energy Group y a otros anteriores con PreZero, InproEner y Kira Ventures.

El año pasado también lanzó junto a Naturgy el plan Multienergy, que combina carburantes, recarga eléctrica, luz, gas, mantenimiento y autoconsumo, con descuentos de hasta 30 céntimos por litro.

A esta lista de recientes alianzas se suman la que tiene con Zaffra, para el desarrollo de e-SAF para descarbonizar el combustible de aviación; con Bankinter, para facilitar el repostaje a sus clientes; o los acuerdos retail que tiene con Glovo, Sofinco y Revel.

Positive Motion

La nueva alianza con GreenYellow permite a Moeve avanzar en su estrategia Positive Motion 2030, acompañando a sus clientes en la descarbonización de sus operaciones mediante soluciones adaptadas a cada necesidad.

La compañía aspira a liderar la producción de moléculas verdes en Europa, como biocombustibles 2G y derivados del hidrógeno verde, para sectores de difícil electrificación como la industria y el transporte pesado, mientras despliega una red de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal.

De esta manera, los clientes podrán avanzar en sus objetivos de sostenibilidad y al mismo tiempo ser competitivos.