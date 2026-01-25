El 'pinchazo' de los contratos de energía a largo plazo encuentra un respiro en la irrupción de los acuerdos para baterías

Alemania lideró los contratos de baterías, incluyendo acuerdos innovadores como el 'tolling virtual', que permite alquilar la capacidad de baterías de forma remota y a precio fijo.

España, Italia, Rumanía y Polonia firmaron cuatro contratos de tecnologías hibridadas (solar y eólica) que sumaron 586 MW, destacando un acuerdo de 322 MW en Polonia.

Mientras los PPAs tradicionales pierden fuerza, los contratos vinculados a sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) crecen, con nueve acuerdos anunciados por 311 MW en el último mes del año.

El mercado europeo de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) cayó un 13% en volumen y un 19% en número de acuerdos en 2025 respecto al año anterior.

El mercado europeo de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) volvió a contraerse en 2025, con menos volumen y menos acuerdos firmados. Pero, mientras los PPAs tradicionales frenan, los contratos ligados a sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) irrumpen en el mercado a toda velocidad.

Según datos de Pexapark, en 2025 se firmaron 259 contratos que suman 13,3 gigavatios (GW) de capacidad. Esto representa un descenso del 13% en volumen contratado y del 19% en número de acuerdos respecto a 2024, cuando se alcanzaron 316 acuerdos de 15,2 GW.

La región nórdica fue la más activa, especialmente en proyectos de energía eólica terrestre. La compañía sueca OX2 se destacó como el vendedor con más contratos firmados, incluyendo dos PPAs transfronterizos con la multinacional holandesa de supermercados Ahold Delhaize para proyectos en Finlandia.

España, Italia, Rumanía y Polonia registraron cuatro contratos a largo plazo de tecnologías hibridadas (solar y eólica) que sumaron 586 megavatios (MW).

El mayor acuerdo del mes fue un acuerdo de 322 MW entre Energa y EDPR en Polonia, combinando parques eólicos operativos con instalaciones solares.

En el Viejo Continente, el precio medio de los acuerdos a plazo terminó el año en 45,1 euros/MWh, según el índice que maneja Pexapark.

Según su análisis, la mayoría de los mercados registraron caídas de precios moderadas o se mantuvieron estables.

Gran Bretaña fue la excepción, con un aumento del 5,2%, apoyado en la recuperación de los precios a futuro de la electricidad tras fuertes descensos en noviembre y en línea con la subida del mercado de carbono del Reino Unido.

Por el contrario, Polonia registró la mayor caída mensual de PPAs, un 4,2%, debido a la bajada de los precios del carbón en el contrato API2 Cal27, que influye directamente en la electricidad de base polaca.

Los contratos de baterías

El mercado de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) se consolidó como el verdadero protagonista del último mes del año, con nueve acuerdos anunciados por 311 MW.

La mayoría de ellos, seis, se basaron en estructuras de reparto de ingresos (merchant revenue-share). Es decir, las ganancias que genera la batería se comparten entre el propietario y el operador, permitiendo acceder a la instalación sin pagar toda la inversión inicial.

Mientras, los tres restantes fueron tolling agreements en Países Bajos y Alemania. En estos casos, el operador paga una tarifa fija por utilizar la capacidad de la batería durante un tiempo determinado, sin asumir directamente los riesgos del precio de la electricidad.

Alemania lideró la actividad, con cuatro transacciones que incluían tres proyectos de cartera y uno independiente.

Además, el país sigue marcando tendencia en innovación contractual. En diciembre se firmó un segundo acuerdo de tolling virtual entre las empresas Engelhart y Terralayr, que permite alquilar la capacidad de las baterías de manera virtual para periodos específicos a un precio fijo, sin necesidad de operar físicamente el equipo.

Las baterías permiten almacenar electricidad sobrante y usarla cuando la demanda es alta o los precios son más favorables, ayudando a estabilizar la red y facilitando la integración de renovables.