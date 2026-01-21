Octopus Energy y Masdar buscan impulsar sistemas de energía limpia y centros de datos en Reino Unido y África

Zoisa North-Bond, CEO of Octopus Energy for Business and Octopus Energy Generation, y el Dr. Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos y presidente de Masdar en la firma para impulsar sistemas de energía limpia en África Octopus Energy

Octopus Energy y Masdar han firmado dos memorandos de entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés) para impulsar iniciativas de energía limpia en Reino Unido y África, informó la energética británica.

En concreto, en Reino Unido, ambos grupos buscarán colaborar para liberar capacidad oculta en toda la red de distribución del país y así alimentar la próxima generación de centros de datos.

Las empresas firmaron los acuerdos durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos.

El Reino Unido se enfrenta a una crisis en las conexiones a la red, con proyectos de energías renovables que a menudo esperan años para ser conectados. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica está en aumento, con centros de datos que requieren acceso a fuentes de energía inmensas, que pueden tardar años en asegurarse.

En el segundo de los MOUs suscritos, Masdar y Octopus se asociarán para ampliar la energía limpia en toda África, aprovechando los recursos solares y eólicos del continente para usuarios comerciales e industriales (C&I).

Masdar colaborará con la energética británica para ampliar estos proyectos, inicialmente en Sudáfrica, con planes de extenderse pronto a otros países.

La empresa estatal de energía renovable de Abu Dabi tiene como objetivo colaborar con Octopus en su Iniciativa Power Africa.

Como parte de la masiva campaña 'Escalando las energías renovables en África' de Global Citizens, la iniciativa pretende catalizar inversiones de 450 millones de dólares (unos 385 millones de euros) en una variedad de soluciones de energía limpia, incluyendo redes eléctricas, activos distribuidos y tecnologías que suministran energía limpia directamente a hogares y empresas y impulsan las economías africanas.

Masdar firmó un acuerdo marco en 2023 para licenciar la plataforma tecnológica Kraken de Octopus y gestionar de forma flexible su cartera de almacenamiento de baterías en el Reino Unido.