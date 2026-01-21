Las grandes energéticas y constructoras españolas llaman en Davos a impulsar la competitividad industrial

Mónica Andrés, Vicepresidenta Ejecutiva para Europa y Directora General de Yara International; Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Jukka Maksimainen, Senior Partner de McKinsey & Company; Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol; João Diogo Marques da Silva, coCEO y EVP Commercial de Galp; Maria Joao Ribeirinho, Senior Partner de McKinsey & Company; David González, Senior Partner de McKinsey & Company; Francisco Reynés, Presidente Ejecutivo de Naturgy; Miguel Stilwell d'Andrade, CEO de EDP; Mikel Jauregi Letemendia, Consejero Ministerio de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco; Maria João Carioca, coCEO y CFO de Galp y Agustin Delgado, Chief Innovation and Sustainability Officer de Iberdrola. IETI

Las claves nuevo Generado con IA Las principales energéticas y constructoras españolas se reunieron en Davos junto a instituciones europeas para impulsar la competitividad industrial a través de la transición energética. El informe de la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI) señala avances en inversiones y energías renovables, pero advierte de la necesidad de acelerar la reindustrialización y superar brechas estructurales en España y Portugal. España y Portugal podrían generar hasta un billón de euros y un millón de empleos adicionales hasta 2030 si aprovechan su potencial en energías limpias y sectores industriales emergentes. IETI propone cinco iniciativas prioritarias, como reforzar ecosistemas industriales, simplificar la regulación, mejorar infraestructuras, aumentar la inversión en innovación y potenciar el talento para liderar la transición y la competitividad europea.

La Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey & Company junto con líderes industriales como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y Técnicas Reunidas, vuelve a reunirse en Davos.

En el marco de esta Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) y por segunda vez consecutiva, ha presentado su perspectiva actualizada sobre la contribución de la Península Ibérica a la competitividad europea a través de la reindustrialización impulsada por la transición energética.

La actualización del Índice IETI pone de relieve los avances logrados en el último año y define cinco iniciativas prioritarias de cara al futuro.

La perspectiva y las propuestas de IETI se presentaron durante una sesión de trabajo multilateral con Enrico Letta (ex primer ministro de Italia y autor del Informe Letta), Cristina Lobillo (directora de Política Energética de la Comisión Europea).

También estaban presentes otras instituciones, junto con consejeros delegados y presidentes de empresas miembro de IETI como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy y Repsol, y socios senior de McKinsey & Company.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha señalado que el último informe de IETI muestra un fuerte impulso de la transición energética en España y Portugal, pero ahora necesitamos acelerar: desplegar soluciones de energía limpia, escalar la demanda y construir infraestructuras transfronterizas que permitan trasladar la abundante energía de Iberia allí donde Europa más la necesita".

Por su parte, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha explicado que "iniciativas como la simplificación a través de paquetes ómnibus, la revisión de determinados sectores y políticas industriales, y la nueva propuesta sobre normas de emisiones de CO2 para los vehículos ligeros están orientando a la Unión Europea en la dirección correcta, pero no es suficiente".

Débil industria europea

Los participantes destacaron la débil posición industrial de Europa en sectores estratégicos, la menor productividad laboral, la fragmentación regulatoria y de infraestructuras, y el retraso en innovación, en un contexto geopolítico cada vez más exigente.

Asimismo, subrayaron cómo la transición energética puede actuar como catalizador de la reindustrialización y contribuir a relanzar la competitividad europea, especialmente en países como España y Portugal, que reúnen condiciones óptimas para atraer inversiones.

El análisis de McKinsey & Company sugiere que España y Portugal podrían generar conjuntamente hasta un billón de euros en valor añadido y un millón de empleos de aquí a 2030.

La energía renovable más barata es un pilar central del modelo de crecimiento europeo para las próximas décadas.

La transición energética está reconstruyendo y modernizando el sistema energético en el continente y, al hacerlo, puede impulsar el desarrollo industrial tanto en sectores consolidados (como la automoción, la cerámica o el refino) como en otros emergentes (como las baterías, las moléculas renovables y los centros de datos).

Desarrollar y profundizar estas cadenas de valor en Europa reforzará la autonomía estratégica y la resiliencia, al tiempo que garantizará una economía preparada para el crecimiento futuro.

Indicadores de la transición

El Índice IETI realiza un seguimiento de 21 indicadores que permiten comprender el avance de la transición energética y la reindustrialización en España y Portugal.

La dirección general es la adecuada y existen algunas señales prometedoras; no obstante, es necesario acelerar el progreso para superar las brechas estructurales industriales y volver a la senda de los objetivos. Entre los principales hallazgos de la última evaluación destacan:

• Señales alentadoras, como los anuncios de inversión, con un aumento de los proyectos tras la decisión final de inversión (post-FID) multiplicado por dos en España y por cinco en Portugal.

Asimismo, las incorporaciones de capacidad de generación y de almacenamiento a pequeña escala han mantenido una trayectoria positiva. Estas señales podrían anticipar una mejora de los resultados industriales y un avance en la autonomía estratégica.

• En el ámbito industrial, persisten brechas estructurales en ambos países, situándose muy por debajo de la referencia europea. Variables críticas como la inversión en I+D (1,5 -1,7% del PIB), la productividad laboral, la calidad regulatoria y el peso total de la industria en la economía permanecen estancadas y rezagadas frente a los socios europeos u otras economías avanzadas como Estados Unidos.

En una trayectoria distinta, la producción de vehículos (2,4 millones en España) y el empleo industrial (2,9 millones de personas en España) muestran signos de recuperación y avanzan en línea con los objetivos para 2030.

• En transición energética, España avanza según lo previsto y Portugal se sitúa por delante de la curva. El despliegue de renovables (35% del mix en Portugal), los precios de la energía (-27% en España frente a la media de la UE) y la adopción del transporte eléctrico (40% de las ventas de vehículos en Portugal) han evolucionado de forma especialmente positiva.

No obstante, siguen siendo necesarios incentivos a la inversión en redes eléctricas y a la adopción de moléculas renovables.

Cinco iniciativas

En Davos, los participantes de IETI subrayaron que, aunque la oportunidad es clara y se han producido algunos avances, la ventana de actuación se está estrechando.

Lograr resultados exigirá una ejecución más rápida, una colaboración público-privada más profunda y un liderazgo decidido.

España y Portugal, con su combinación única de activos energéticos, industriales y de capital humano, están preparados para desempeñar un papel central en la construcción de un futuro europeo más competitivo, resiliente y sostenible.

Reconociendo la urgencia de acelerar el ritmo de los desarrollos, IETI promueve cinco iniciativas prioritarias para desbloquear el potencial de Iberia y liderar la transición energética y la reindustrialización europea durante los debates en Davos:

La primera es reforzar la ambición y la coordinación en torno a la competitividad, creando y escalando ecosistemas industriales en ámbitos estratégicos de crecimiento.

En concreto, los combustibles y moléculas renovables, las baterías, la defensa, la habilitación tecnológica y la inteligencia artificial, en línea con la estrategia europea de competitividad.

También los planes sectoriales como el Plan Auto 2030 de España y las garantías públicas para asegurar la demanda figuran entre las principales palancas.

La segunda es orientar la regulación a la competitividad, simplificando y estabilizando marcos centrados en resultados y mejorando la facilidad para hacer negocios, mediante la eliminación de barreras a la inversión, incentivos focalizados y un entorno basado en la neutralidad tecnológica para reducir los costes contextuales.

El régimen 28 a nivel europeo, la agilización de los permisos, nuevos mecanismos de financiación como los contratos por diferencia y las ventanillas únicas para inversores son habilitadores clave.

La tercera es acelerar el despliegue de infraestructuras, reforzando la inversión en infraestructuras críticas como las redes eléctricas, el almacenamiento, el transporte y la logística.

A principios de este año, más de 70 empresas industriales en España alertaron sobre la situación crítica de las redes de distribución eléctrica, donde actualmente se rechaza la mayoría de las solicitudes de conexión. La revisión de los esquemas de remuneración podría acelerar el ritmo de incorporación de capacidad y de construcción.

La cuarta iniciativa prioritaria es redoblar la apuesta por la innovación, incrementando la inversión en I+D en tecnologías y sectores clave. Entre las palancas se incluyen incentivos fiscales, centros de excelencia e instrumentos de cofinanciación para tecnologías industriales y de descarbonización pioneras.

Y por último, la quinta es desbloquear la productividad del talento, mediante el desarrollo de la fuerza laboral, programas de recualificación y mejora de competencias a gran escala, herramientas de productividad habilitadas por IA, e incentivos fiscales y visados específicos para atraer y retener talento global de primer nivel.