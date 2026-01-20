Greening reorganiza su cúpula y 'ficha' a Pablo Otín como nuevo consejero delegado

Las claves nuevo Generado con IA Greening Group ha reorganizado su dirección y ha nombrado a Pablo Otín como nuevo consejero delegado. Ignacio Salcedo, hasta ahora presidente y CEO, pasa a ser presidente ejecutivo y supervisará la estrategia del grupo. La compañía ha lanzado una OPA sobre el 100% de EIDF, con compromisos irrevocables de aceptación de más del 65% del capital social. La integración de EIDF permitirá a Greening combinar especialización en soluciones fotovoltaicas en España con su presencia y capacidades internacionales.

Greening Group ha aprobado una reorganización de su dirección y ha nombrado a Pablo Otín nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado la firma de renovables que cotiza en el BME Growth.

Otín, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético tras haber pasado por empresas como Grenergy, Powertis, Gestamp Solar o Gamesa, entre otras, será responsable de la dirección de los negocios del grupo a nivel global, así como de las áreas corporativas.

Asimismo, Ignacio Salcedo, hasta ahora presidente y consejero delegado, pasará a ejercer el cargo de presidente ejecutivo de Greening Group, asumiendo la presidencia del consejo de administración y la supervisión estratégica del grupo.

También Diego Puerta, que hasta ahora ostentaba el cargo de director general global, desempeñará el cargo de vicepresidente, con responsabilidad sobre Control de Gestión, Auditoría Interna y Compliance, así como la responsabilidad en la integración de compañías y los procesos de transformación y eficiencia.

Según ha indicado el grupo andaluz, esta reorganización de su cúpula tiene por objetivo "reforzar la separación entre funciones estratégicas y ejecutivas, así como de acompañar la siguiente fase de crecimiento y consolidación internacional de la sociedad". Estos cambios fueron aprobados por el consejo de administración el pasado jueves 15 de enero.

Greening Group ha presentado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de EIDF, cuyo periodo de aceptación se extenderá hasta el próximo 2 de febrero.

El grupo cuenta para su oferta con compromisos irrevocables de aceptación de más del 65% del capital social de EiDF. Con estos compromisos, la OPA supera ampliamente la aceptación mínima del 40% del capital de EIDF.

La compañía cuenta con 15 millones de euros comprometidos, que supone el 50% de la ampliación de capital de 30 millones de euros aprobada por su junta.

El pasado mes de noviembre, Greening anuncia una OPA sobre EiDF, con el objetivo estratégico de acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global.

Posteriormente, el grupo mejoró su oferta inicial a una acción de Greening por cada tres de la empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo -frente a los dos de sus títulos ordinarios por cada siete de la otra compañía-, valorando a EIDF en unos 91 millones de euros.

Greening destacó que la integración de ambas compañías permitirá unir la especialización de EIDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional, las capacidades tecnológicas y el modelo verticalmente integrado de la empresa andaluza, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.