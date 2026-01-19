Bruselas cierra segunda convocatoria de proyectos para garantizar suministro de materias primas críticas con más de 166 candidaturas

Fotomontaje de materias primas críticas como el iridio, el platino y el titanio. Invertia

La Comisión Europea ha cerrado la segunda convocatoria de proyectos estratégicos para asegurar el suministro de materias primas críticas, con más de 160 solicitudes presentadas, en el marco de su estrategia para reforzar el abastecimiento, reducir la dependencia de países como China y fortalecer la cadena de valor en la UE.

"Estos proyectos ayudarán a garantizar los materiales necesarios para la energía limpia, las tecnologías digitales y la defensa. Al acelerar los procedimientos de autorización y movilizar financiación pública y privada, trabajamos mano a mano con nuestra industria y con los ciudadanos para reforzar la independencia estratégica de nuestro continente", ha remarcado la portavoz comunitaria Siobhan McGarry.

Del total de candidaturas recibidas, 95 corresponden a proyectos ubicados en Estados miembro de la UE, mientras que otras 66 proceden de fuera del bloque comunitario, incluidas 40 iniciativas de países y territorios de ultramar con los que la Unión mantiene asociaciones estratégicas en materia de materias primas, según ha detallado el Ejecutivo comunitario.

Las candidaturas cubren la mayor parte de las materias primas estratégicas identificadas por la Comisión y se dirigen a sectores prioritarios de la política industrial y energética de la UE, con 75 proyectos ligados a baterías, 21 centrados en tierras raras para imanes permanentes usados en tecnologías renovables y otras iniciativas vinculadas al ámbito de la defensa.

Las solicitudes presentadas serán ahora evaluadas con el apoyo de expertos independientes y los resultados se debatirán posteriormente con los Estados miembro antes de que Bruselas adopte la lista definitiva de proyectos estratégicos seleccionados.

Un estatus que no implica financiación automática pero sí acceso a orientación para captar fondos públicos y privados y, en el caso de los proyectos situados en la UE, a procedimientos administrativos acelerados.

En su primera edición, el Ejecutivo comunitario seleccionó 47 proyectos estratégicos de explotación de materias primas críticas en territorio de la Unión Europea, centrados en materiales como el cobalto, el litio o el magnesio, destinados a reforzar el abastecimiento del continente, de los cuales siete se localizan en España.