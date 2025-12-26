Repsol da el salto renovable en 2025 y dispara un 57% su potencia global con el empujón de Estados Unidos

En 2025, Repsol ha realizado ventas minoritarias de activos renovables en España y EE.UU., manteniendo el control operativo de los proyectos.

Repsol da el salto renovable en 2025. La compañía ha disparado un 57% su potencia instalada en el mundo y ha superado por primera vez la barrera de los 5.500 megavatios (MW), una capacidad suficiente para abastecer el consumo eléctrico de más de dos millones de hogares.

Sólo durante este ejercicio, ha puesto en operación más de 2.000 MW de nueva potencia renovable en proyectos situados en España, Chile y Estados Unidos.

En España, su principal mercado, Repsol ya ha superado los 3.000 MW instalados, con un mix equilibrado: 1.000 MW solares, casi 1.500 MW eólicos y cerca de 700 MW hidráulicos en el norte del país.

Pero el avance de 2025 se apoya especialmente en el mercado estadounidense, donde Repsol ya opera más de 1.800 MW en proyectos solares y de almacenamiento con baterías.

Además, mantiene otros 1.000 MW en construcción en Norteamérica, procedentes de las plantas Pinnington y Pecan Prairie, ambas en Texas, mientras sigue desarrollando una amplia cartera de proyectos fotovoltaicos y eólicos en distintas fases de tramitación.

ConnectGen y fin de Hecate

El crecimiento en Norteamérica se sustenta en su cartera de activos, reforzada por la adquisición de ConnectGen en 2023, operación valorada en 768 millones de dólares.

El desarrollador estadounidense, con sede en Houston, aportó a Repsol cerca de 20.000 MW en proyectos solares, eólicos y de almacenamiento, en distintas fases de desarrollo, distribuidos por regiones clave de Estados Unidos.

Esta operación permitió a Repsol entrar en el negocio de la eólica terrestre y consolidar una plataforma de crecimiento a largo plazo en el país.

La estrategia renovable de Repsol en Estados Unidos también se vio marcada este año por la resolución de la disputa legal con Hecate Energy, un conflicto que se había iniciado en 2024 tras desacuerdos sobre la venta del 60% restante de la compañía.

Tras meses de tensión judicial, en julio de 2025 se alcanzó un acuerdo extrajudicial. Repsol vendió su participación del 40% y salió del capital, permitiendo que ambas empresas operen de forma independiente y despejando el camino para que la petrolera española concentre su estrategia en ConnectGen y su propia cartera de proyectos solares, eólicos y de almacenamiento.

Repsol presentará este próximo mes de marzo una revisión de su plan estratégico hasta el año 2028, tras alcanzar el ecuador de su plan estratégico 2024-2027.

Rotación de activos

En 2025, las operaciones de rotación de activos de Repsol se han concentrado en dos grandes movimientos estratégicos: uno en España y otro en Estados Unidos.

En ambos casos, se trata de ventas de participaciones minoritarias en carteras ya construidas o próximas a operar, manteniendo Repsol el control operativo.

Repsol acordó en marzo dar entrada a Schroders Greencoat con un 49% en una cartera de 400 MW renovables (unos 300 MW eólicos y 100 MW solares), valorada en 580 millones de euros.

Los parques se encuentran en Aragón y Castilla y León y todos los activos estarán operativos durante la primera mitad de 2025, mientras que Repsol conserva el 51% y la gestión operativa.

En Norteamérica, Repsol incorporó en abril a Stonepeak como socio en una cartera de 777 MW solares y de baterías en Texas y Nuevo México, mediante la venta de una participación minoritaria de alrededor del 46%.

Asimismo, en diciembre reforzó esta alianza con la venta del 43,8% del megaproyecto solar Outpost, de 629 MW, por 220 millones de euros.