Las eléctricas revisan sus planes de inversión y activan su maquinaria legal tras la decisión de la CNMC para redes

Mientras otros países europeos suben la rentabilidad para atraer inversiones, las eléctricas advierten que España puede quedarse atrás en el desarrollo de infraestructuras eléctricas.

El sector eléctrico critica el aumento de la incertidumbre jurídica y regulatoria, y anticipa una posible batalla judicial contra la CNMC.

Las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa y EDP, revisan sus planes de inversión en España y activan sus departamentos legales ante la decisión del regulador.

La CNMC ha fijado la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en el 6,58%, por debajo de lo reclamado por las distribuidoras.

"Un paso atrás en la seguridad jurídica y regulatoria de España". Así resumía este martes Aelec -la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP- la decisión final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la retribución de las inversiones en redes eléctricas.

El organismo presidido por Cani Fernández fijó finalmente una tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58%, por debajo del rango de 7-7,5% que reclamaban las distribuidoras.

Aunque Competencia incorporó algunas recomendaciones del Consejo de Estado en la metodología, no introdujo cambios sustanciales, un punto que el sector no tardó en criticar.

La decisión pone a las eléctricas en plena actividad. Los equipos deben revisar ahora los planes de inversión previstos en España, evaluando cómo se adaptan al nuevo marco retributivo, mientras que sus departamentos legales se preparan para una eventual respuesta judicial, según fuentes del sector consultadas por este periódico.

En el Capital Markets Day 2025, celebrado en octubre, Iberdrola anunció un plan de inversión en redes de 4.000 millones de euros en España hasta 2028.

"Pero esta inversión podría variar, más o menos, en 1.000 millones de euros, según las decisiones finales aprobadas", advertía entonces su consejero delegado, Pedro Azagra.

La exposición internacional de la compañía le permite ajustar sus inversiones a otros mercados que considere más atractivos. Y muestra de ello es que Reino Unido, donde el regulador fijó una TRF del 7,57%-7,82% nominal antes de impuestos, sigue siendo su principal destino de inversión.

Por su parte, Endesa condicionó en septiembre su plan estratégico 2024-2026 -con inversiones en redes también de hasta 4.000 millones- a la retribución que finalmente se aprobase en España.

"Con el borrador de las metodologías del regulador, la compañía no va a ser capaz de replicar ese plan", subrayó entonces José Bogas, su CEO.

La actividad de distribución de Endesa está más limitada geográficamente -prácticamente circunscrita a la Península Ibérica-, aunque también opera en Portugal, donde el regulador ERSE ha elevado la TRF de distribución del 6,33% al 6,70%, ofreciendo un retorno superior al aprobado en España.

Aunque la CNMC mejoró su propuesta inicial en octubre (subió la tasa del 6,46% a 6,58%), Iberdrola y Endesa han mantenido públicamente su postura de que la TRF seguía siendo insuficiente.

La portuguesa EDP, por su parte, anunció el pasado mes una proyección de invertir 900 millones de euros en España, de los cuales 670 millones se destinarán a redes eléctricas en Asturias y Cantabria.

Sin embargo, su consejero delegado, Miguel Stilwell d’Andrade, subrayó que una retribución "justa" debería acercarse al 7%. "Con mejores retornos, con un paquete regulatoria más atractivo, sí que invertiremos más", afirmó.

¿Batalla judicial?

"Mientras otros Estados miembros de la Unión Europea se han puesto las pilas y están reforzando sus marcos regulatorios para atraer inversión y acelerar el despliegue de redes, España corre el riesgo de quedarse rezagada en el vagón de cola de la inversión en infraestructuras eléctricas, precisamente cuando más las necesita", advertía Aelec tras la aprobación de las circulares de la CNMC.

Para la patronal eléctrica, a esta preocupación se suma el aumento de la incertidumbre jurídica y regulatoria generada por la CNMC, al no seguir los procedimientos habituales de diálogo con el sector y ante la división interna en su pleno.

"La falta de consenso en una norma de esta importancia añade un nivel adicional de incertidumbre que dificulta la confianza y complica la planificación de inversiones a largo plazo", apuntaron en un comunicado.

A la espera de la publicación de los dictámenes del Consejo de Estado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de conocer los votos particulares de los consejeros de la CNMC que discreparon en la propuesta, desde el sector anticipan una batalla judicial entre las eléctricas y el regulador.

No obstante, el organismo presidido por Cani Fernández confía en que las circulares aprobadas están sólidamente construidas y preparadas para afrontar un eventual litigio, tras un exhaustivo análisis jurídico, múltiples consultas públicas, audiencias, informes ministeriales y memorias motivadas.

Según fuentes del regulador, la experiencia del periodo regulatorio anterior demuestra que, pese a la existencia de votos particulares y cierta tensión con el sector, todas las circulares fueron finalmente confirmadas de manera firme por la Audiencia Nacional.