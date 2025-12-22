La CNMC blinda el 6,58% para redes pese a la presión de las eléctricas pero adapta los ajustes del Consejo de Estado

La metodología se alinea con los límites de inversión del Gobierno y reforma el mecanismo de sostenibilidad para inversiones orientadas a la demanda.

La CNMC ha aprobado de forma definitiva las circulares que regulan la retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031, manteniendo la tasa financiera en el 6,58% y adaptando su metodología a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar esa cifra clave para las compañías.

La decisión se ha adoptado este lunes en un Pleno de la CNMC en el que han participado los diez consejeros del organismo.

La nueva tasa de retribución financiera (TRF) para las actividades de transporte, operación del sistema y distribución se fija en el 6,58%, lo que supone un incremento de 100 puntos básicos respecto al 5,58% vigente en el periodo regulatorio anterior, tal y como adelantó este medio.

Al expediente se incorporarán los votos particulares de dos consejeros, que se publicarán junto con la resolución definitiva.

En el mismo Pleno se ha aprobado también la circular que establece la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. El nuevo modelo introduce mejoras orientadas a aumentar la eficiencia de las redes, mejorar la calidad del suministro, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía.

Según la CNMC, la metodología de retribución de la actividad de distribución incorpora "mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía".

Con esta circular, se alinea "con los límites de inversión del Gobierno, retribuyendo todas las inversiones hasta el 0,13% del PIB con valores auditados", explica el organismo.

Además, "se reformula el mecanismo de sostenibilidad y se circunscribe únicamente a aquellas inversiones destinadas a dar respuesta a la demanda que se recojan en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que se encuentra actualmente en tramitación".

Según el organismo regulador, el diseño final busca un equilibrio entre fomentar la inversión en redes eléctricas, maximizar su uso y garantizar la sostenibilidad económica de los peajes en un contexto marcado por la descarbonización y el aumento de la demanda.

En el caso de la metodología, se incorporarán al expediente los votos particulares de tres miembros del Consejo, que también se publicarán junto con la resolución definitiva.

En paralelo, el pasado 16 de diciembre el organismo regulador aprobó la circular que modifica la Circular 5/2019 de metodología de retribución del transporte eléctrico, fijando los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento que se utilizarán en el cálculo de la retribución del transporte.

La CNMC ha acelerado la aprobación definitiva de todas estas circulares para evitar que el proceso se extendiera más allá del 31 de diciembre, lo que habría obligado a prorrogar durante seis años un marco regulatorio considerado desfasado ante la evolución del sector, la congestión de las redes, el crecimiento de la demanda y la presión de proyectos industriales y renovables por conectarse.

Para cumplir con el calendario, el organismo celebró un Pleno extraordinario el viernes pasado y otro este lunes, y tenía habilitados además el sábado 27 y los días 29 y 30 de diciembre como fechas límite, ante el riesgo de no llegar a tiempo.

