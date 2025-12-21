La bajada de los precios de la luz, el gas y la gasolina da un respiro al consumidor en las Navidades y al inicio de 2026

El precio del petróleo Brent ha caído un 22% en lo que va de año debido a un aumento de la oferta y una demanda más débil, aunque la OPEP+ y reservas chinas podrían limitar nuevas bajadas.

La gasolina 95 y el gasóleo encadenan varias semanas de descensos, situándose ambos lejos de los máximos alcanzados en 2022, lo que reduce el coste para los conductores.

El precio medio de la electricidad en diciembre es un 30% menor que el año pasado y podría acercarse a niveles previos a la crisis energética durante el primer cuatrimestre de 2026.

Los precios de la luz, el gas y los carburantes han bajado notablemente en España, ofreciendo alivio a los consumidores durante las Navidades y de cara al inicio de 2026.

Aunque el cierre de año llega marcado por subidas a doble dígito en alimentos básicos y una vivienda que se encarece de forma imparable, la energía se convierte en una excepción. La caída de los precios de la luz, el gas y los carburantes ofrece un respiro al consumidor justo al comienzo de las vacaciones de Navidad y mejora las perspectivas para el inicio de 2026.

En España, la electricidad registra en lo que va de diciembre un precio medio de 78,56 euros por megavatio hora (MWh), en un mes tradicionalmente caracterizado por un mayor consumo debido a las bajas temperaturas y al uso intensivo de la calefacción.

Aunque todavía algo lejos de los precios previos a la crisis energética, este coste supone un 30% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando la media alcanzaba los 113,24 euros/MWh.

Las previsiones para enero de 2026 son optimistas. Según la consultora Tempos Energía, la factura de la luz podría retomar niveles cercanos a los previos a la crisis de 2020, situándose como la segunda más barata desde entonces.

Si las temperaturas se mantienen suaves, el gas natural licuado mantiene un flujo estable y Asia permanece en estado de contención, el gas europeo (la referencia TTF) seguirá en la franja baja de los 24-25 euros/MWh. Esto permitiría que la factura eléctrica del primer cuatrimestre de 2026 se estabilice entre 50 y 55 euros/MWh, adelantando así los precios propios de primavera, según la consultora.

En Europa, los precios del gas TTF cayeron en diciembre por debajo de los 28 euros/MWh, niveles no vistos desde abril de 2024.

Goldman Sachs prevé que el gas europeo se sitúe en torno a 29 euros/MWh en 2026 y descienda hasta los 20 euros/MWh en 2027. Este descenso está impulsado por un fuerte crecimiento de la capacidad mundial de producción y licuefacción de gas, con numerosas plantas en marcha, especialmente en Norteamérica y Canadá.

La capacidad global podría incluso duplicarse en los próximos años, lo que presionaría a la baja los precios si la demanda no crece al mismo ritmo.

Actualmente, el mercado del gas muestra una situación poco habitual, con tres meses consecutivos por debajo de los 35 euros/MWh. Para Tempos Energía, el mensaje es claro: “los precios son bajos porque el sistema está cómodo y el mercado permanece inmóvil mientras el clima acompaña”.

Eso sí, Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, advierte que esta calma puede romperse “en cuanto gire el termómetro ya que el clima es el único interruptor de los precios”.

Según la consultora, solo un frío sostenido, acompañado de menor viento y presión sobre las renovables, podría alterar abruptamente el mercado.

Los precios de la gasolina

La llegada de la operación salida de las Navidades trae buenas noticias para los conductores. El precio de la gasolina 95 encadena cinco semanas consecutivas de caídas y el del gasóleo A, cuatro.

La gasolina se sitúa actualmente en un precio medio en España de 1,45 euros/litro (1,46 euros/litro en la Península y Baleares), cuatro céntimos menos que hace un año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con estos precios, llenar un depósito medio (de 55 litros) costaría al consumidor 79,64 euros.

Mientras el diésel se sitúa hoy en un precio de 1,40 euros/litro (1,41 euros/litro en la Península y Baleares), cuatro céntimos más que justo hace un año. Hablamos de que estos niveles implicarían un desembolso de 76,95 euros para llenar un depósito medio de gasóleo.

Ambos carburantes continúan, no obstante, muy lejos de los precios máximos que se registraron el verano de 2022, en plena crisis energética. Cuando en el mes de julio la gasolina y el diésel superaron el precio medio de 2,10 euros.

El precio de los carburantes está determinado por varios factores: la cotización propia de cada combustible, la evolución del petróleo, los impuestos aplicables, los costes de producción y transporte, así como los márgenes comerciales.

El precio del petróleo Brent, la referencia en Europa, cae un 22% en lo que va de año ante los excesos de oferta, que está generando un fuerte aumento de inventarios, y la influencia de la geopolítica. Se sitúa en el entorno de los 59,60 dólares/barril.

En el último mes, se abarata más de un 4% y en la última semana casi un 2%. No obstante, los cambios en el precio del crudo no se reflejan de manera inmediata en los surtidores; existe un desfase temporal entre la variación del petróleo y su traslado a los precios finales de los combustibles.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipa en sus últimas previsiones un precio del barril de Brent que rondaría los 55 dólares por unidad de cara al próximo año 2026.

La entidad señala que el incremento de la oferta global, unido a una demanda más débil durante el invierno, favorecerá una rápida acumulación de inventarios y presionará los precios a la baja en los próximos trimestres.

Sin embargo, la AIE advierte que esta caída se verá parcialmente limitada por la política de la OPEP+ y por la continua acumulación de reservas en China, elementos que frenarán una corrección más pronunciada del crudo.