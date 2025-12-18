El CSN pide a Iberdrola, Endesa y Naturgy que envíen datos adicionales de Almaraz antes de febrero para evaluar su prórroga

Las empresas propietarias renunciaron a pedir una reducción de la tasa Enresa, mientras que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, anunció rebajas progresivas en la tasa regional que paga Almaraz hasta 2029.

El CSN también exige información sobre la gestión del combustible gastado de la central, ya que la prórroga implicaría un aumento en la generación de residuos.

Las eléctricas deben remitir documentación relativa a la gestión del envejecimiento de estructuras y sistemas de seguridad, así como justificar los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de seguridad.

El CSN ha solicitado a Iberdrola, Endesa y Naturgy información adicional sobre la central nuclear de Almaraz para evaluar la prórroga de su funcionamiento hasta 2030.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avanza en la evaluación de la prórroga de la central nuclear de Almaraz. El organismo ha solicitado a las compañías propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy- que envíen información adicional para tomar una decisión.

El Pleno del CSN acordó emitir una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) a las eléctricas propietarias de la central extremeña, en el marco del proceso asociado a la solicitud de prórroga hasta 2030, presentada en noviembre pasado.

El objetivo de esta ITC es requerir a las compañías el envío de documentación adicional que permita al regulador realizar las evaluaciones necesarias y emitir el informe preceptivo correspondiente.

"La información solicitada deberá remitirse al regulador lo antes posible y no más tarde de febrero de 2026", explicó el CSN en un comunicado.

Entre otros aspectos, los titulares de la central deberán enviar al CSN "documentación relativa a la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad".

Asimismo, deberán "justificar la validez y el estado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de diez años".

También se requiere una justificación sobre la gestión del combustible gastado por la instalación hasta 2030, dado que la solicitud de prórroga implica un incremento en la generación de la planta.

El pasado 17 de noviembre, el CSN recibió del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una solicitud de informe sobre la modificación de la autorización de explotación, que afecta a ambas unidades de la planta.

La solicitud se presentó después de que, a finales de octubre, las compañías propietarias solicitaran oficialmente al Gobierno la extensión de la vida útil de la central de Almaraz.

En este trámite, renunciaron a su reclamación de reducir la tasa destinada a la gestión de residuos radiactivos y al desmantelamiento de la planta, conocida como tasa Enresa.

No obstante, cabe recordar que la actual presidenta de Extremadura, María Guardiola, anunció previamente su compromiso de reducir progresivamente la tasa regional que paga Almaraz, con el objetivo de alcanzar una rebaja del 50% para 2029.

Este movimiento se produjo además en un momento estratégico, a pocos días de las elecciones de este domingo, en las que la extremeña busca su reelección.