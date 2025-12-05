Las eléctricas, en vilo por la tasa de retribución de las redes: el Consejo de Estado tiene la llave para impulsar su desarrollo

La nueva metodología de la CNMC y el cálculo de la rentabilidad reconocida a las eléctricas generan incertidumbre sobre el atractivo de invertir en redes de distribución y transporte.

El sector critica que la CNMC no valora suficientemente el 'riesgo país' y que la prima de riesgo para el sector eléctrico es inferior a la de otros sectores regulados en España.

La CNMC propone una tasa del 6,58% para 2026-2031, mientras que eléctricas y Gobierno reclaman al menos un 7% para garantizar la inversión.

El Consejo de Estado decidirá el jueves sobre la tasa de retribución de las redes eléctricas, clave para las inversiones del sector en los próximos cinco años.

El futuro de las inversiones en redes de distribución eléctrica depende ahora de lo que se apruebe el próximo jueves en el Consejo de Estado. Es quien tiene la última llave para que las compañías del sector tomen decisiones para los próximos cinco años.

El pasado octubre, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publicó una propuesta de tasa de retribución financiera de la red de distribución y transporte de electricidad para el periodo 2026-2031, después de un periodo de alegaciones, que no convenció a las eléctricas (y tampoco al Gobierno), y que ahora está encima de la mesa del Consejo de Estado.

Su dictamen inclinará la balanza entre las expectativas de la vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha presionado para que esa tasa se sitúe en el entorno del 7% (las eléctricas piden algo más), y las de la CNMC, que sigue enrocada en el 6,58%, insuficiente para el sector.

"En cualquier caso, no se espera que la recomendación del Consejo de Estado, en el caso de que sea mejorar el proyecto normativo del regulador, vaya a suponer una subida significativa, no se va a llegar al mínimo necesario del 7%", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

La ventana de oportunidad es cada vez más pequeña, porque el regulador debe publicar esa tasa definitiva de retribución de las redes antes de enero.

"Una vez que se conozca el dictamen del Consejo de Estado, los técnicos del regulador podrán hacer los cambios que crean necesarios y después se aprobará por los consejeros de la CNMC, no hay más recorrido", añaden.

Se considera que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero en la práctica la inmensa mayoría de dictámenes se siguen casi íntegramente tanto por el Gobierno como por la CNMC.

'Riesgo país'

¿Y dónde podría estar la fisura que hiciera mejorar la retribución por invertir en desarrollar las redes eléctricas en España? "En la metodología de la CNMC no se valora apropiadamente el 'riesgo país', y es ahí donde se debería incidir especialmente", continúan las mismas fuentes.

El Consejo de Estado analiza la memoria, el texto proyectado, los informes sectoriales y las alegaciones (incluidas las de empresas y eventualmente votos particulares de consejeros de la CNMC), y formula observaciones de legalidad y oportunidad jurídica.

La CNMC aprueba el cálculo del beneficio razonable para las instalaciones de servicio ferroviarias. 04/12/2205. CNMC

"La crítica no es que la CNMC ignore el riesgo país, sino que lo infravalora al elegir parámetros (prima de riesgo, beta, horizonte temporal) que, según Gobierno y sector, no reflejan el riesgo específico de invertir en redes en España hoy", añaden.

El Ministerio y las compañías sostienen que la prima de riesgo que usa la CNMC para el mercado español es más baja que la que el propio regulador aplica en otros sectores regulados, como por ejemplo el aeroportuario, el ferroviario, o las comunicaciones, que se sitúan todos por encima del 7,33% e incluso superan el 8% en algunos casos.

Si el “mercado financiero español es el mismo para todos, ¿por qué el sector eléctrico es penalizado respecto a otros?”, manifiestan.

Señalan también que la beta utilizada para distribución no se ha revisado al alza pese a que el nuevo modelo retributivo traslada más riesgo a las empresas (parte de la inversión deja de estar garantizada ex ante).

Nueva metodología

"Lo que no se entiende tampoco es que la CNMC haya cambiado la metodología utilizada hasta ahora para calcular la tasa de retribución, ¿no ha funcionado todos estos años de atrás?", puntualizan.

Las críticas apuntan a que la CNMC ha tomado series históricas largas y valores medios que suavizan la subida reciente de tipos y primas, y no corrige por el hecho de que España se financia más caro que la media de la eurozona.

La metodología de la CNMC para calcular la tasa de retribución de las redes eléctricas sigue basándose en un WACC regulatorio, pero se ha ”customizado" de forma relevante: cambia sobre todo el tratamiento del coste de la deuda y de la tasa libre de riesgo, y se alinea con las nuevas orientaciones de política energética, porque dice, que es para facilitar más inversión en redes.

La rentabilidad regulada que se reconoce a las empresas de transporte y distribución por invertir y operar las infraestructuras eléctricas (líneas, subestaciones, centros de transformación, etc.) está a expensas de si se situará en el 6,58% o finalmente se acercará al 7%.