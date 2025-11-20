Hafesa amplía hasta 660.000 metros cúbicos su capacidad de almacenamiento con nuevas plantas de Cartagena y Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Hafesa amplía su red logística en España con dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga, alcanzando una capacidad total de 660.000 metros cúbicos. La terminal de Cartagena cuenta con 110.000 metros cúbicos de capacidad, tecnología automatizada y conexión directa a la red de Exolum para optimizar flujos logísticos. La planta de Málaga, ubicada en el puerto de la ciudad, dispone de 40.000 metros cúbicos y gestiona combustibles tradicionales y biocombustibles, reforzando la presencia de Hafesa en el sur de Europa. Estas ampliaciones consolidan la estrategia de diversificación energética de Hafesa y su papel como operador multienergético capaz de gestionar integralmente combustibles y derivados en el mercado español.

Hafesa, operador multienergético del mercado español, ha reforzado su red logística con la incorporación de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga, sumando más de 660.000 metros cúbicos de capacidad y logrando así siete plantas en toda España.

Esta ampliación de Hafesa responde a la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía, que busca reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa. Con estas operaciones, Hafesa amplía su presencia en puntos clave para la importación y distribución, incrementando su competitividad y su capacidad de respuesta ante las nuevas demandas del mercado.

La terminal de Cartagena, ubicada en el Puerto de Escombreras, dispone de una superficie de 21.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos distribuidos en cinco tanques.

Este enclave, uno de los principales puntos de entrada de hidrocarburos en España, está equipado con sistemas completamente automatizados que permiten la descarga de barcos, el almacenamiento, el aditivado y la carga de camiones con la máxima eficiencia y seguridad. Además, cuenta con conexión directa a la red de Exolum, lo que refuerza su operatividad y garantiza la optimización de los flujos logísticos.

Por su parte, la instalación de Málaga, situada en el muelle 9 del puerto de la ciudad, dispone de 16.239 metros cuadrados y una capacidad de 40.000 metros cúbicos repartidos en siete tanques.

Esta terminal, que forma parte del complejo petroquímico del puerto, se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de combustibles tradicionales y, además, como hub de referencia para biocombustibles.

La planta cuenta con tecnología avanzada para la gestión integral de carga y descarga de buques, almacenamiento, aditivado y expedición de productos, lo que le permite manejar gasóleos, biocombustibles (UCOME, FAME), aceites vegetales usados (UCO) y aceites de palma, entre otros. Su posición en el sur de la península refuerza la capacidad de Hafesa para atender con agilidad las necesidades del mercado nacional e internacional.

Con las dos nuevas plantas, Hafesa alcanza los 660.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Entre las plantas más destacadas se encuentra Petróleos Asturianos, que aporta 240.000 metros cúbicos, situándose como la mayor infraestructura del grupo. Le siguen la terminal de Tancar en Cartagena, con 110.000 m³, y la de DBA Motril Port, que suma 106.527 metros cúbicos.

La red se completa con los 90.000 metros cúbicos de DBA Ferrol Port, los 63.250 metros cúbicos de DBA Bilbao Port, los 40.000 metros cúbicos de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 m³ de la planta de DBA Ocaña.

Además de su capacidad volumétrica, estas terminales ocupan superficies que van desde los 16.239 metros cuadrados de Málaga hasta los 37.344 m² de Petróleos Asturianos, reflejando una infraestructura extensa y diversificada que respalda la actividad logística del grupo.

En palabras de Diego Guardamino, CEO de Hafesa, “la incorporación de estas terminales supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. Nos permite reforzar nuestra presencia en España y ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente a nuestros clientes”.

Diversificación energética

Estas dos nuevas terminales no solo representan un aumento significativo de la capacidad de almacenamiento de Hafesa, sino que simbolizan su compromiso con la modernización y diversificación de su red logística.

La compañía consolida así su papel como operador multienergético en España, capaz de gestionar de manera integral la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles y derivados. Con esta inversión, Hafesa refuerza su objetivo de ofrecer un suministro seguro, eficiente y diversificado, alineado con las nuevas exigencias regulatorias y las tendencias de transición energética que marcan el futuro del sector.