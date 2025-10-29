Redeia gana 389,8 millones hasta septiembre, un 4,6% menos, y acelera sus inversiones en redes

El Consejo de Administración aprueba un dividendo de 0,20 euros por acción, con pago en enero de 2026.

Las inversiones de Redeia alcanzan 834 millones de euros, un 59% más, destacando proyectos de interconexión eléctrica y almacenamiento hidroeléctrico.

La compañía incrementa su ebitda un 3% hasta los 950,9 millones de euros y su ebit un 3,8% hasta 615,6 millones.

Redeia reporta un beneficio neto de 389,8 millones de euros hasta septiembre, un 4,6% menos que el año anterior.

Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España (REE), ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un beneficio neto de 389,8 millones de euros, un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2024.

El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 950,9 millones, un 3% más, mientras que el resultado neto de explotación (ebit) ascendió a 615,6 millones, con un avance del 3,8%.

Los ingresos acumulados (que incluyen la cifra de negocio y la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación) alcanzaron 1.262 millones de euros, un 1,8% más que los 1.239,5 millones registrados entre enero y septiembre de 2024.

Por áreas de actividad, la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales continúa siendo el principal motor de la compañía, con 1.073,1 millones de euros (+3,2%). La transmisión eléctrica internacional aportó 104,3 millones, mientras que la actividad de fibra óptica generó 111,8 millones de euros.

El resultado procedente de operaciones continuadas, neto de impuestos, se mantuvo estable en 412,5 millones, en línea con lo previsto por la compañía.

Apagón

Redeia sigue sin registrar provisiones relacionadas con el apagón del 28 de abril de 2025, al considerar que, con la información disponible actualmente, "no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro".

Esta valoración se basa en los análisis internos realizados y en el informe elaborado por el Operador del Sistema, así como en la opinión de la Dirección de Servicios Jurídicos de Redeia y de sus asesores externos. No obstante, la compañía reconoce que siguen abiertas investigaciones por parte de la CNMC, cuyo resultado llevar a modificar las provisiones.

Deuda y dividendo

La deuda financiera neta se situó en 6.083,4 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un aumento del 13,3% (713,6 millones más) respecto al 31 de diciembre de 2024, consecuencia del fuerte ritmo de inversiones acometido durante el ejercicio.

Redeia destinó 834 millones de euros en inversiones, casi un 59% más, para el refuerzo de las infraestructuras de transporte de la electricidad en España. En conjunto, Red Eléctrica (transporte y operación del sistema) destinó 915 millones de euros a inversión en los nueve primeros meses del año, un 51,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Entre los principales proyectos en curso, destacan la interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, la segunda interconexión Península–Baleares, la interconexión Galicia–Portugal, y las conexiones La Gomera–Tenerife y Península–Ceuta. También avanzan las obras del proyecto de almacenamiento hidroeléctrico en Gran Canaria.

A nivel global, la inversión total del grupo ascendió a 967,5 millones de euros, lo que representa un 47,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Consejo de Administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,20 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, cuyo pago se efectuará en enero de 2026. Este movimiento se enmarca dentro del plan estratégico vigente, que garantiza un suelo de 0,80 euros por acción para el dividendo con cargo al ejercicio 2025.