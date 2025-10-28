Acciona, Lantania, Ferrovial, Sacyr y Cox, entre las 20 empresas con más proyectos de desalación del mundo

Las claves nuevo Generado con IA Acciona, Lantania, Ferrovial, Sacyr y Cox Water se encuentran entre las 20 empresas líderes en proyectos de desalación a nivel mundial. Acciona encabeza el ranking con más de 1,5 millones de metros cúbicos de capacidad adjudicada para 2024-2025, seguida de PowerChina y Veolia. Lantania ocupa el cuarto lugar en el ranking, destacándose por su participación en proyectos de desalación en Arabia Saudí y Túnez. Ferrovial, Sacyr y Cox Water están también presentes en el ranking, ocupando las posiciones 12, 13 y 15 respectivamente.

Acciona, Lantania, Ferrovial, Sacyr y Cox Water, empresas todas ellas españolas, se han posicionado en el 'top 20' mundial por el volumen de proyectos de desalación de agua que se han adjudicado en el último año, según la última clasificación de la Asociación Internacional de Desalación y Reutilización del Agua (IDRA).

En concreto, en el periodo 2024 a 2025 Acciona lidera la tabla, con más de 1,5 millones de metros cúbicos de capacidad adjudicada, seguida de PowerChina y la francesa Veolia, que cierran el 'top 3' mundial.

Lantania, que es la compañía que ha difundido este lunes los resultados del último ranking, se posiciona en cuarto lugar, con una capacidad adjudicada en el último año de unos 0,6 millones de metros cúbicos.

En concreto, la compañía se encargará de la construcción de la planta desaladora de Jubail (Arabia Saudí), con una capacidad de 600.000 metros cúbicos diarios --la incluida en el informe de este año--, así como de la desaladora de Ras Mohaisen (Arabia Saudí), de 300.000 m3, que se incorporará al ranking en su próxima edición.

A estos proyectos se suma la construcción de una desaladora en Hicha (Túnez), con una capacidad de 7.500 m3/día de agua desalinizada, ampliable a 15.000 m3/día, destinada al riego de cultivos bajo invernaderos.

En el puesto 12 se encuentra Ferrovial, Sacyr un puesto más abajo, y Cox Water en el 15.º.