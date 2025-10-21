El sector eólico reclama "acciones urgentes" para impulsar la tecnología marina flotante en España

Países como Francia, Reino Unido e Italia ya han avanzado en la eólica marina flotante, mientras que España necesita mejorar su planificación y señales regulatorias para no quedarse atrás.

El sector advierte que la falta de avances en la eólica marina está afectando negativamente al tejido industrial y a la competitividad del país, amenazando su liderazgo tecnológico.

Se solicita la rápida aprobación de una orden ministerial para regular la primera subasta de eólica marina flotante y avanzar en un mercado piloto en España.

En un comunicado, ambas organizaciones han pedido la aprobación de la orden ministerial que regule la primera subasta de eólica marina flotante y avanzar en un mercado piloto en España, ya que la 'offshore' flotante es "un proyecto de país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida".

Además, han reclamado la puesta en marcha urgente de una subasta de eólica marina en Gran Canaria con una capacidad entre 200 y 250 megavatios (MW), que "ahorrará al contribuyente más de 116 millones de euros al año, a partir de la entrada en servicio de la instalación.

El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, ha asegurado que "España cuenta con las empresas, la tecnología y los puertos necesarios, pero una vez aprobado el marco regulatorio general, se necesita seguir dando los siguientes pasos para que la industria pueda invertir y planificar". "Lanzar la consulta pública sobre la Orden Ministerial es un trámite necesario y urgente.", ha considerado.

El Foro Eólico Marino y la AEE han advertido de que la falta de avances en el desarrollo de eólica marina está "generando perjuicios al tejido industrial y pérdida de competitividad, además de ayudar a perpetuar un sobrecoste de generación de la energía electricidad en zonas como en Canarias".

Por ello, el sector ha reclamado "acciones inmediatas" para no perder una oportunidad industrial para España, ya que ha subrayado que la falta de planificación y señales regulatorias "amenaza el actual liderazgo tecnológico e industrial de España en esta tecnología disruptiva".

Asimismo, ambas organizaciones han destacado que la eólica marina flotante es "un proyecto país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida".

"Países como Francia, Reino Unido, Italia, ya nos han adelantado, formando también parte del mercado integrado europeo de electricidad y avanzado en las infraestructuras portuarias y astilleros para la eólica flotante. Otros países como Portugal o Marruecos también están dando pasos decididos", han añadido al respecto.