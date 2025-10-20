El Ciadi duplica la condena a España y le obliga a pagar 262 millones por el recorte a las primas renovables de Eiser

Con esta condena, España acumula deudas arbitrales que suman 2.152 millones de euros, siendo uno de los países con más sentencias de arbitraje pendientes, junto a Venezuela y Rusia.

La decisión del tribunal arbitral duplica la indemnización inicial de 128 millones de euros, tras la apelación que llevó a la reapertura del procedimiento en 2021.

El Ciadi ha dictado un nuevo laudo que condena a España a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

El Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha dictado un nuevo laudo definitivo que condena a España a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg por los daños derivados de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

El procedimiento se inició en 2013 (expediente ARB/13/36), cuando los inversores presentaron su demanda ante el Ciadi al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, denunciando que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 -que redujeron o eliminaron los incentivos comprometidos- vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores. En 2017, un tribunal arbitral dio la razón a Eiser y condenó al Estado español a abonar unos 128 millones de euros más intereses.

Aunque, en 2020, un comité ad hoc del Ciadi anuló ese primer laudo, los reclamantes solicitaron en 2021 la reapertura del procedimiento (resubmission proceeding) para que el caso fuera evaluado nuevamente.

Tal apelación ha concluido ahora con un fallo que condena a España y eleva la indemnización pendiente de pago a 262 millones de euros. Es importante recalcar que la decisión original apelada por España imponía una indemnización de 128 millones de euros, mientras que la decisión que ha adoptado el CIADI tras la revisión del caso asciende a 262 millones, duplicando la obligación pendiente de pago.

Eiser desarrolló tres plantas de energía renovable en España bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas. Según denunciaron los reclamantes, las reformas introducidas por el Gobierno español alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, provocando pérdidas sustanciales.

Una factura de 2.152 millones

Con esta condena, son ya 27 las empresas que esperan el pago de las compensaciones dictadas por los tribunales internacionales. En suma, las indemizaciones (1.755 millones de euros) y los intereses de demora y sobrecostes legales (397 millones de euros) elevan la factura a 2.152 millones de euros.

Hasta la fecha, los impagos reiterados por parte del gobierno de España han llevado a que los tribunales de Estados Unidos reconozcan como propias las sentencias de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

En paralelo, la ofensiva judicial de los inversores afectados por los impagos de España también avanza en Australia. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales por un importe total de 469 millones de euros contra el Reino de España.

La decisión -que incluye a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- impone además el pago de costas procesales tanto a España como a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada.

Asimismo, se han dictado distintos embargos en Reino Unido (sede del Instituto Cervantes, edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuentas bancarias, edificio de promoción económica la Generalitat de Cataluña...) y Bélgica (intervención de dos pagos de Eurocontrol al operador español del tráfico aéreo, Enaire, la última de ellas el pasado mes de julio por valor de 200 millones de euros).

El país más incumplidor

La pasada semana se publicó el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, que sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.

Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60%. Para revertir la actual situación de desconfianza e inseguridad jurídica, el gobierno de Pedro Sánchez debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC, pero esta vez mediante un acuerdo con los 27 acreedores afectados, entre los que también figuran compañías clave en el sector energético como E.ON y EDF, así como grandes corporaciones internacionales como las japonesas Toyota (caso Eurus), Mitsui e Itochu