La fotovoltaica, preocupada por los vertidos y las horas cero: "hay nudos en el sur que tiran hasta el 50% de la generación solar"

El sector fotovoltaico en España ha pedido adoptar con "urgencia" reformas en el sistema de precios eléctricos, como un posible suelo de precio para esta tecnología, en el día de presentación de su Informe Anual bajo el nombre “La energía fotovoltaica, motor de industrialización”.

Es una opción para afrontar "el gran elefante en la habitación" que representa actualmente para el sector el incremento de las horas cero y los vertidos técnicos y económicos y no comprometer las inversiones previstas a 2030.

En rueda de prensa, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, lo ha comparado al 'cap' que se puso para las nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables en 2021 en los contratos firmados por encima de un precio en lo peor de la crisis gasista por la guerra de Ucrania.

Es decir, el tope de 67 euros por megavatio hora (MWh) para evitar los denominados beneficios caídos del cielo-.

Algo parecido se podría ofrecer como solución a las plantas fotovoltaicas, al margen del sistema marginalista del mercado, en el corto plazo, que puede representar "un colchón" para superar este periodo en el que están sufriendo "un daño patrimonial".

"Son ideas", dijo, apuntando la necesidad de sentarse a abordar este problema y poniendo sobre la mesa otras soluciones, como las subastas o la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que podrían ser "un salvavidas para esas caídas de ingresos" de las plantas.

"La idea es cómo establecemos un puente hasta que esa demanda aflore", añadió.

Y es que el sector fotovoltaico tiene claro que "la solución pasa por la electrificación, aunque subrayan que "no va a ser algo rápido y va a llevar años".

Más horas cero en 2025

En concreto, solamente hasta septiembre de este año se han acumulado 759 horas cero para la fotovoltaica, superando ya el total del año anterior -696 horas cero-, lo que hace que, unido a precios capturados bajos e inestables, sea "urgente" introducir esas reformas en el sistema de precios.

Y es que los precios capturados por la fotovoltaica en lo que va de 2025 se sitúan en los 33,95 euros por MWh, cifra casi un 25% por debajo de los 42,28 euros/MWh de 2024.

Asimismo, la caída de los contratos bilaterales (PPAs, por sus siglas en inglés) como vía de financiación obliga a relanzar las subastas de renovables, "que deben ofrecer certidumbre a los inversores e integrar el almacenamiento".

Para revertir esta situación, UNEF aseguró que la electrificación de la demanda debe convertirse en "una prioridad nacional".

En este sentido, la patronal destacó que la planificación de redes a 2030 muestra que hay 75 gigavatios (GW) de puntos de conexión concedidos, frente a una demanda media actual de apenas 25 GW.

Por eso, estimó que la convocatoria de concursos de demanda "ayudará a identificar los proyectos viables, desbloquear inversiones e impulsar la industrialización asociada a ellos".

Por otra parte, Donoso criticó la orden de Red Eléctrica a las renovables de ralentizar a 15 minutos, frente a los dos actuales, sus rampas de subida y bajada -el tiempo que tarda una planta en pasar de cero a cien su producción-, y consideró que son medidas que "podrían ser más matizadas".

"Una rampa de 15 minutos expulsa a las renovables. Con 10 minutos podríamos seguir participando en el mercado terciario y con cinco minutos tanto en el secundario como el terciario. Esa ventaja de las renovables de su flexibilidad se convierte en una penalización", dijo al respecto.

Más de 7.221 MW instalados

La fotovoltaica instaló un total de 7.221 megavatios (MW) de nueva potencia en España en 2024, alcanzando un acumulado de 40.294 MW en 2024.

Se consolida su liderazgo nacional en el 'mix' renovable y haciendo del país el segundo mercado fotovoltaico europeo, tan sólo por detrás de Alemania, según datos del Informe Anual de la asociación.

Las plantas en suelo mantuvieron un ritmo estable, con 6.039 MW instalados y apenas un descenso del 1,47% respecto a 2023, para llegar a un acumulado de 32.157 MW.

En este 2025 se mantiene el ritmo de instalación de plantas en suelo en niveles que pueden ser "récord" al final del ejercicio -en septiembre se llevan ya instalados más de 4.578 MW-, aunque Donoso advirtió de que las de 2025 son inversiones que vienen del pasado y "se verá el impacto a partir de 2026".

Caída del autoconsumo

Por su parte, el autoconsumo cayó un 31%, instalando 1.182 MW el año pasado, confirmando el fin de ciclo de expansión acelerada y subrayando así la necesidad de nuevas medidas para dinamizar el segmento.

Con esta nueva potencia instalada, el autoconsumo alcanza un acumulado de 8.137 MW, lejos de los 19 gigavatios (GW) que establece la 'hoja de ruta' del Gobierno -el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)- para 2030 en autoconsumo.

Para 2025, Donoso estimó que el autoconsumo puede estar en unas cifras de 1-1,2 GW, en línea con el año pasado, por lo que será "muy difícil" alcanzar los objetivos sin medidas para su impulso.

A este respecto, confió en que el nuevo Real Decreto del Gobierno "tenga un cierto sentido de reducir barreras", aunque tampoco consideró que "vaya a ser algo que revierta la situación".

En lo que se refiere al almacenamiento, España acumula 2.205 megavatios hora (MWh) de capacidad detrás del contador desde 2022, aunque el ritmo de instalación cayó un 34% el año pasado con respecto al ejercicio anterior.

Existen ya más de 9,5 GW de almacenamiento con permisos de acceso, aunque la patronal consideró la necesidad de "acelerar la regulación para su desarrollo a gran escala".