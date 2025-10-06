Naturgy coloca el 3,5% de su capital para elevar el 'free float' tras la auto-opa

Naturgy ha anunciado el inicio de una colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) de hasta 34,1 millones de acciones propias, equivalentes a aproximadamente un 3,5% de su capital social, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo de la compañía dirigida por Francisco Reynés es aumentar su 'free float' para impulsar la liquidez del valor, retornando al mercado parte de los títulos adquiridos en su auto-opa.

La operación estará dirigida exclusivamente a inversores cualificados y contará con JP Morgan como entidad coordinadora única, tal y como ha precisado la propia compañía. A los actuales precios de mercado, esta participación del 3,5% tiene un valor de unos 918,65 millones de euros.

Durante el proceso, JP Morgan explorará la demanda existente de acciones. "El proceso de colocación acelerada podrá finalizarse sin previo aviso, una vez las acciones hayan sido colocadas, o por imposibilidad de la entidad colocadora [JP Morgan] de colocar dichas acciones", explica.

Naturgy ha asumido además un compromiso de lock-up de 60 días, durante el cual no podrá disponer de las acciones que mantenga en autocartera ni realizar operaciones destinadas a reducir su exposición bajo el total return swap suscrito en agosto de 2025.

Una vez completada la venta, Naturgy prevé conservar en autocartera aproximadamente un 1% de su capital social.

Los títulos de la empresa cerraron este lunes en Bolsa a un precio de 26,94 euros por acción, con una subida del 0,22%.

Operaciones en agosto

El grupo gasista inició en agosto el proceso de recolocación de sus acciones, anunciando dos operaciones: otra colocación acelerada sobre un 2% de su capital y una venta bilateral a una entidad financiera internacional de otro 3,5%.

La compañía obtuvo con la venta unos 1.383 millones de euros, tras haber cerrado ambas operaciones a un precio de 25,9 euros por acción, el mismo precio al que ejecutó su opa sobre acciones propias, pero descontando los 0,60 euros repartidos en concepto de dividendo.

Estas transacciones buscan aumentar el 'free float' al 15,1% e intentar la reinclusión de Naturgy en los grandes índices bursátiles internacionales, como los MSCI, tras ser excluida por tener poco capital flotante en manos del mercado.

Las operaciones se producen después de que el pasado mes de junio, Naturgy culminase con éxito una oferta que se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción, resultando así un importe total de 2.332 millones de euros.

Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energética se situó en el 10%.