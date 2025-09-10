Repsol completa la mayor emisión de bonos en dólares de su historia por valor de 2.500 millones

Repsol E&P, filial de exploración y producción (Upstream) del grupo, a través de su filial indirecta e íntegramente participada por Repsol E&P Capital Markets, ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense.

Ha sido por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), ha informado la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo ha destacado que esta es la mayor emisión en dólares en su historia y la primera realizada por Repsol E&P, "uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas".

La emisión ha alcanzado una demanda máxima en el libro de órdenes 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida, "lo que pone de manifiesto el sólido respaldo a la estrategia de Repsol E&P", ha resaltado el grupo energético.

Asimismo, Repsol ha subrayado que esta operación fortalece la posición financiera de Repsol E&P y abre la compañía a nuevos inversores en el mercado estadounidense.

La oferta se ha estructurado en tres series: 500 millones de dólares (427 millones de euros) a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 4,805% y vencimiento el 16 de septiembre de 2028.

La segunda serie es de 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 5,204% y vencimiento el 16 de septiembre de 2030, y la tercera de otros 1.000 millones de dólares a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 5,976% y vencimiento el 16 de septiembre de 2035.

Los bonos están garantizados de forma incondicional e irrevocable por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de 'BBB+' por parte de las agencias S&P y Fitch.

Los cupones se pagarán de forma semestral y se espera que la emisión se cierre el próximo 16 de septiembre.

Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar deuda que determinadas filiales de Repsol E&P mantienen con otras filiales de Repsol fuera del grupo Repsol E&P.