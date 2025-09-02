Colmenar Viejo solicita al juez que Urbaser continúe con el macrocontrato de basuras y salvar 20 millones en fondos UE

El megaplan de basuras de la Mancomunidad del Noroeste de Madrid se encuentra en un momento crítico por el riesgo de perder millones de euros en fondos europeos.

La Mancomunidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la anulación del macrocontrato de basuras, adjudicado a Urbaser en 2024, y ha solicitado al juez la aplicación de medidas cautelares que permitan que la empresa siga provisionalmente con el contrato de más de 1.000 millones de euros mientras se resuelve el recurso.

"Hemos solicitado medidas cautelares, debido al alto interés público comprometido: hay subvenciones de la Unión Europea ya concedidas que se podrían perder", advierte Carlos Blázquez, presidente de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste y alcalde de Colmenar Viejo, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Las subvenciones europeas vinculadas al proyecto ascienden a 26 millones de euros, de los cuales se estima que se verán afectadas alrededor de 20 millones. Estos fondos deben estar justificados y ejecutados antes de junio de 2026, por lo que cualquier retraso derivado de la anulación del contrato podría provocar su pérdida total.

Además, "hay una estrategia de gestión de residuos tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la propia Mancomunidad, que también se vería afectada", alerta Blázquez.

"Con el nuevo sistema de la Ley de Contratación Pública, las empresas tienen mucho poder para presentar recursos, de forma ilimitada y gratuita, lo que hace que no haya garantía de que un nuevo concurso se pueda resolver sin problemas similares", añade.

La Mancomunidad de Residuos del Noroeste espera que la petición de medidas cautelares se resuelva a finales de septiembre o en octubre.

Si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid concede estas medidas, la adjudicación seguiría adelante, "aunque después habría un proceso judicial largo, que podría incluir Tribunal Supremo y segunda instancia, lo que podría tardar siete u ocho años", apunta Blázquez.

No obstante, la intención de las autoridades locales es proteger el interés público, la estrategia de gestión de residuos y los fondos europeos. Y es que de no concederse estas medidas cautelares, la única alternativa sería lanzar un nuevo concurso, con el significativo retraso que eso supone.

Mayor contrato de España

Licitado por 1.091 millones de euros, el contrato supone la mayor concesión actual en España, con un periodo concesional de 20 años. Incluye la construcción y explotación de un complejo ambiental en Colmenar Viejo y la gestión de infraestructuras de tratamiento de residuos de los 42 municipios de la Mancomunidad del Noroeste.

La oferta de Urbaser, controlada por el fondo estadounidense Platinum, fue seleccionada en noviembre de 2024 tras presentar la mejor relación calidad/precio frente a las otras cuatro pujas lanzadas por Valoriza, FCC-Acciona, Prezero y Espina-Setec.

Urbaser obtuvo una puntuación total de 99,87 puntos, seguida de FCC-Acciona (98,68), Valoriza (92,27) y Espina-Setec (86,09).

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) anuló todo el procedimiento.

La anulación respondió al recurso presentado por un consorcio de FCC y Acciona. El TACP argumentó que hubo una "falta de motivación" en la admisión y valoración de una mejora incluida por Urbaser en su oferta.

Según el tribunal, "lo que no es admisible es que se admita como mejora y no se motive cómo se ha valorado la misma en relación con la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, que es donde se incluyó aquella".

"Podemos concluir que en el presente expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica", prosigue el tribunal en su argumentación.