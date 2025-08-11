Repsol pone en marcha 1.600 MW renovables y pisa el acelerador para alcanzar 5.500 MW instalados en 2025

Repsol pisa el acelerador para alcanzar sus metas en el negocio renovable. En los primeros meses de 2025 ha puesto en operación más de 1.600 megavatios (MW) renovables en España, Estados Unidos y Chile.

Suma ya más de 4.600 MW en operación y apunta a un objetivo de superar los 5.500 MW de capacidad instalada renovable a final de este año.

En España, en los seis últimos meses, Repsol ha completado la puesta en funcionamiento de diferentes proyectos eólicos y solares ubicados en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, hasta superar los 600 MW de potencia instalada.

En el caso de Estados Unidos, destaca el reciente inicio de producción del proyecto solar Outpost, con 629 MW en Texas.

Y es que Norteamérica sigue siendo uno de los pilares estratégicos de la compañía en su expansión en renovables, donde ya operan también las plantas fotovoltaicas Frye, con 632 MW y ubicada en Texas, y Jicarilla 1 y 2, con 126 MW y situada en Nuevo México.

Las nuevas políticas fiscales para las energías renovables del presidente de EEUU, Donald Trump, no preocupan a Repsol. Así, valoró el nuevo marco normativo como "equilibrado y favorable".

La compañía destacó en la presentación de sus resultados semestrales el creciente interés del mercado por la energía renovable en el país y el auge de los acuerdos de compra de energía (PPA).

"El crecimiento de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos, junto con una mayor actividad industrial en regiones como Texas, están impulsando la demanda energética”, afirmó Josu Jon Imaz, consejero delegado del grupo.

Actualmente, Repsol tiene en construcción los proyectos solares Pinnington (825 MW) y Pecan Prairie (595 MW), ambos en el estado de Texas y que contribuirán a los planes de Repsol de alcanzar 2.000-3.000 MW instalados en el país para 2027.

Por otro lado, en Chile, en abril, comenzó la producción de electricidad en Antofagasta Fase, su mayor parque eólico hasta la fecha y uno de los más grandes de Chile.

Situado en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, cuenta con una potencia total instalada de 364 MW. En la misma región chilena, Repsol planea la construcción de la Fase 2, que añadirá aproximadamente 450 MW a su cartera de activos renovables.

Rotación de activos

Su estrategia de crecimiento renovable pasa por la rotación de activos para financiar nuevas inversiones.

En abril, Repsol completó la venta de una participación del 49% en su cartera de 400 megavatios (MW) eólicos y solares a Schroders Greencoat, la gestora especializada en renovables de Schroders Capital, por un importe de 114 millones de euros.

Esta cartera incluye ocho parques eólicos, con una potencia total de 300 MW, ubicados en las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, en el norte de España, y dos plantas solares, con una potencia total de 100 MW, en la provincia de Palencia. Repsol mantiene el control operativo de estos activos.

Asimismo, en abril anunció un acuerdo para la venta a Stonepeak del 46,3% de una sociedad titular de una cartera de activos renovables en EEUU, compuesta por 777 MW solares y de almacenamiento en Nuevo México y Texas.

Ambas compañías gestionarán conjuntamente esta cartera, con una operación valorada en 340 millones de dólares. La transacción incluye el parque solar Frye y el complejo solar y de almacenamiento Jicarilla, y se cerró en julio de 2025.