El futuro de la nuclear de Almaraz se decidirá antes de fin de año: se abren dudas sobre la estabilidad del sistema eléctrico

Tiempo de descuento para el primer reactor nuclear de Almaraz (Cáceres), propiedad de Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%). El pasado 1 de noviembre comenzó la cuenta atrás para solicitar el cierre de la primera planta que se incluyó en el calendario pactado por Gobierno y empresas propietarias en 2019.

Sin embargo, un estudio, elaborado por Contexto, la unidad de inteligencia de LLYC (Llorente y Cuenca), y coordinado por Jordi Sevilla, expresidente de Red Eléctrica (REE), y Alberto Carbajo, ex director general de Operaciones de REE, advierte del riesgo de estabilidad en el suministro eléctrico.

"No entiendo por qué hay que cerrar las centrales nucleares en España, no hay ninguna razón lógica y, no solo vamos a contracorriente de lo que se está haciendo en el resto del mundo, que es ampliar su vida útil o invertir en nuevas centrales, sino que peligra la estabilidad del sistema eléctrico", dice Sevilla.