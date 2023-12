La demanda mundial de carbón ha alcanzado su pico en 2023 y el gas natural inicia un declive en su consumo

Es la primera vez que el informe anual del mercado del carbón de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) predice una caída en el consumo de carbón. Pero no es el único combustible fósil al que le pronostica un declive en el corto plazo. También ha dicho que la demanda máxima de todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) se producirá antes de 2030.

Conclusiones de un nuevo informe de la institución, en el que señala que el combustible más sucio, el carbón, disminuirá un 2,3% para 2026 respecto a los niveles récord actuales.

Aún así, se prevé que la demanda de carbón aumente un 1,4% en 2023, superando los 8.500 millones de toneladas por primera vez, ya que se espera que el uso en India crezca un 8% y el de China un 5% debido a la creciente demanda de electricidad y la débil producción hidroeléctrica.

La mitad del uso mundial de carbón está en China, por lo que las perspectivas para este mineral se verán significativamente afectadas en los próximos años por el ritmo del despliegue de energía limpia, las condiciones climáticas y los cambios estructurales en la economía china.

El uso de carbón se reducirá aproximadamente un 20% este año tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, según el informe. La agencia dijo que era difícil pronosticar la demanda en Rusia, actualmente el cuarto mayor consumidor de carbón, debido al continuo conflicto en Ucrania.

Powering Past Coal

El informe llega inmediatamente después del acuerdo de la Cumbre Climática COP28 celebrada a principios de diciembre en Dubai, que volvió a comprometer a los países a una "reducción gradual" de la energía del carbón "sin cesar".

De hecho, Estados Unidos se comprometió con eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón, uniéndose a otras 56 naciones para abandonar el hábito del carbón.

El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, anunció que EEUU se uniría a la Powering Past Coal Alliance, lo que significa que la administración Biden se compromete a no construir nuevas plantas de carbón y a eliminar gradualmente las plantas existentes. No se dio una fecha sobre cuándo tendrían que cerrar las plantas existentes, pero otras acciones regulatorias de Biden y compromisos internacionales que ya estaban en proceso significaron que no habría carbón para 2035.

"Trabajaremos para acelerar la eliminación gradual del carbón en todo el mundo, construyendo economías más fuertes y comunidades más resilientes", dijo Kerry en un comunicado. "El primer paso es dejar de empeorar el problema: dejar de construir nuevas centrales eléctricas de carbón".

Caída del gas

También la Agencia Internacional de la Energía ha destacado que la presión sobre los mercados del gas europeo y mundial ha disminuido desde principios de 2023 debido a las condiciones climáticas favorables y a las acciones políticas.

Evolución del gas por regiones de la OCDE en septiembre de 2023 AIE

A finales del primer trimestre de 2023, los precios del gas natural licuado (GNL) en los países del centro de Europa y en Asia habían caído por debajo de sus niveles del verano de 2021, aunque se mantenían muy por encima de sus medias históricas.

Y el informe más reciente Estadísticas mensuales de gas de la AIE, que incluye septiembre 2023 muestran que para el total de la OCDE la producción de gas natural disminuyó un 3,2% en comparación con septiembre de 2022. Y las importaciones (entradas) de gas natural fueron un 20,7% menores en términos interanuales. Además, el total de la OCDE disminuyeron un 13,7% en el mismo período.



