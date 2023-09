Fondos extranjeros buscan saldos fotovoltaicos en España ante la avalancha de quiebras que se espera de aquí a 2025

La cuenta atrás para que se conecten a la red eléctrica unos 50 GW renovables (casi 20 GW eólicos y más de 30 GW solares) como muy tarde en junio de 2025 está atrayendo a compradores en busca de gangas. Los cientos de proyectos que tienen que construirse a la vez para cumplir ese último hito y no perder el punto de acceso y conexión se enfrentan a una dificultad técnica: no se pueden hacer todos a la vez.

"No es posible, desde un punto de vista material y de mano de obra, que todos ellos puedan estar listos en poco más de un año y medio, y por eso, muchos proyectos se tendrán que abandonar", explican fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Y además, se arriesgan a perder los avales, lo que va a provocar que muchos proyectos terminen en manos de los bancos que estos años atrás les han dado la financiación", agregan.

[La compraventa de proyectos renovables antes de su construcción estaría exenta del Impuesto de Sociedades]

Y en ese momento, caerán los precios de venta de proyectos renovables, especialmente fotovoltaicos. Según ha podido saber este diario, es el momento en que se pueden encontrar precios de saldo para hacerse con parques 'ready to build'.

Este posible escenario lo lleva advirtiendo el sector renovable desde hace ya muchos meses. Su mayor miedo es que ese aluvión de nuevos proyectos provoque un cuello de botella en la solicitud de materiales y materias primas.

Desde paneles solares hasta aerogeneradores, el 'tapón' en el suministro podría provocar una escasez de producto. "Hay que comprar ya y almacenar todo lo que se pueda y donde sea para que no le falte material a nuestros parques o lo paguemos a precios disparatados en el futuro", explicaban entonces a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector eléctrico.

Hitos para estar conectados

Con la llegada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a la cartera de Transición Ecológica, se abrió la puerta a una industria renovable que se había parado durante los años previos. La necesidad de cumplir con los objetivos europeos en descarbonización y el apetito inversor hicieron el resto para que se produjera un auténtico boom de construcción de nueva capacidad limpia.

Desde 2018, se han desplegado unos 27.000 MW de energía eólica, solar fotovoltaica, autoconsumo, solar térmica, hidráulica, biomasa y otras fuentes hasta 2022, según datos de Red Eléctrica y de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables).

Pero aún hay más gigavatios que esperan su turno. Así que, ante el aluvión de proyectos solicitando el punto de acceso y conexión, el Gobierno marcó unos hitos y estableció unos avales para luchar contra la especulación y que sólo participaran promotores responsables.

El pasado mes de enero se tenía que conseguir una Declaración de Impacto Ambiental positiva, y el pasado julio la Autorización Administrativa de construcción, que después, se prorrogó hasta enero de 2024.

Pero lo difícil es conseguir la autorización administrativa de explotación definitiva (la conexión a la red eléctrica) del 25 de junio de 2025 como máximo. Porque antes de ello los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo.

Este último requisito permite poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.

"No se sabe cuándo será el pinchazo, pero hay miedo en el sector fotovoltaico a que explote la burbuja", señalan fuentes de una consultora especializada a EL ESPAÑOL-Invertia. "Todavía no se puede hablar de burbuja, pero si no se soluciona este problema, la habrá a finales de 2024".

Los proyectos que no puedan construirse a tiempo, perderán el total de los avales y toda la inversión realizada hasta la fecha.

Desde los 40.000 euros por megavatio depositados como fianza por los desarrolladores hasta superar los 100.000 euros/MW que supone concluir con los planes previstos.

Crece el mercado M&A

Según el último informe publicado por la consultora TTR Data, el mercado transaccional en el sector de las energías renovables en España ha registrado en los cuatro primeros meses del año un total de 54 fusiones y adquisiciones en 2023, un 35,18% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el importe total de estas operaciones suma 9.696 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 82,60%.

Se puede decir que la transición energética en sentido amplio ha provocado una cierta revolución en los equipos de fusiones y adquisiciones (M&A), algo similar en muchos aspectos a lo que supuso la explosión de las puntocom entre 1997 y 2001.

Sigue los temas que te interesan