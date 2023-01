El 'ok' de la Administración a cientos de parques renovables podrían colapsar el mercado de las materias primas

Con el hito del 25 de enero vencido, y con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva bajo el brazo de más de 40 GW renovables, se vuelven a activar los motores del sector. Tanto es así que ya hay miedo entre las grandes eléctricas a que ese aluvión de nuevos proyectos provoque un cuello de botella en la solicitud de materiales y materias primas.

Desde paneles solares hasta aerogeneradores, el 'tapón' en el suministro podría tensionar los precios o provocar una escasez de producto. "Hay que comprar ya y almacenar todo lo que se pueda y donde sea para que no le falte material a nuestros parques o lo paguemos a precios disparatados en el futuro", explicaban a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector eléctrico.

A falta de conocer datos definitivos, y con el mes de gracia de la Administración para subsanar errores de algunos proyectos que se hayan quedado fuera, se sabe que de los 80-100 GW que ya contaban con punto de acceso y conexión, al menos la mitad, unos 40 GW pueden continuar adelante.

Esta avalancha de proyectos, que podrían estar finalizados en unos dos años, supone casi cumplir el objetivo del PNIEC (Plan de Energía y Clima) para 2030 en 2025. Es decir, que de los 52 GW renovables más que se esperaban construir en esta década, 40 GW deberían estar ya operativos en la mitad de tiempo de lo previsto.

Han sido muchos meses de espera para ver si la Administración central –para proyectos de más de 50 MW– o autonómicas –de menos de 50 MW– concedía la ansiada Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Ahora toca ponerse manos a la obra, aunque faltan todavía algunos trámites más, como la autorización administrativa previa (en seis meses), la definitiva y la licencia de obra (esta última depende de los ayuntamientos). Unos pasos que no supondrán un tapón para el sector como ha sido la DIA.

Falta de planificación

"Lo que no tiene sentido es que no haya planificación. Hay muchos promotores que van a protestar porque no han conseguido su DIA favorable, pero por otro lado, 40 GW en dos años es un crecimiento de capacidad instalada enorme", explica a este diario, Luis Villar, Financial and Market Adviser, especializado en M&A en renovables.

"Si se hubieran aprobado los 100 GW que ya contaban con acceso y conexión no cabrían en el sistema. Es decir, si la Administración (central y autonómica) hubieran hecho bien sus deberes, y las DIA fueran razonables, España tendría un gran problema de exceso de capacidad renovable. El mercado y las infraestructuras existentes no los podrían absorber".

Sin embargo, por otro lado, "si REE ha concedido tantos puntos de acceso y conexión es porque supuestamente el sistema eléctrico tiene capacidad para hacerlo y para admitir esa nueva generación", añade el experto.

No sería la primera vez que España, al igual que otros países en el mundo, sufre una crisis de suministro. Durante 2021 y 2022, los retrasos de los fletes que llegaban de China provocaron más de una avería en la producción de sectores tan importantes con el de los dispositivos electrónicos (microchips) o de la automoción.

No es ningún secreto que más del 80% de los elementos necesarios para la fabricación de paneles solares son producidos en China, convirtiendo al país en un cuasimonopolio. Así lo advierte la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe, en el que reconoce que el país asiático ha contribuido a la transición energética con su producción, pero al mismo tiempo advierte del riesgo que supone que un solo país acumule todas las cadenas de suministros.

Gracias a inversiones millonarias en el sector energético, China ha conseguido consolidarse como principal productor de materiales indispensables para la fabricación de paneles solares a nivel mundial, como módulos, células, lingotes de silicio, obleas y polisilicio.

Y para el sector eólico, aunque no dependa tanto del gigante asiático, también tiene una alta demanda de otros componentes. Por ejemplo, para construir un aerogenerador se necesita hormigón, acero, cobre, aluminio, tierras raras y otros materiales como zinc y molibdeno.

