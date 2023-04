Los países 'lavadoras' del crudo ruso han ganado en un año 42.000 millones más por 'blanquear' petróleo

La invasión en Ucrania y las sanciones de la UE para detener la importación de hidrocarburos rusos (gas y petróleo) no han tenido las consecuencias que esperaba Bruselas. Y es que según un informe del centro de estudios finlandés CREA (Centre for Research on Energy and Clear Air), hay principalmente cinco países que se han dedicado a 'blanquear' el petróleo ruso, de "lavanderías" de sus combustibles.

Se trata de China, India, Singapur, Emiratos Árabes y Turquía, que han aumentado exponencialmente las importaciones de productos derivados del petróleo ruso desde que comenzó la guerra. En el año que ha pasado desde la invasión rusa de Ucrania, estos países han incrementado en dos dígitos las importaciones de productos petrolíferos refinados. Es el caso de China (+3,6 millones de toneladas o un 94% más respecto al año anterior), Turquía (+1,8 millones de toneladas o un 43%), Emiratos Árabes Unidos (+2,6 millones de toneladas o un 23%), Singapur (+1,8 millones de toneladas o un 33%), y en última instancia India (+0,3 millones de toneladas o un 2% más). [Grandes petroleras ‘disfrazan’ el crudo ruso como letón para poder venderlo en los países de la Unión Europea] De media, las importaciones a Europa de productos de petróleo refinado de estos cinco países aumentaron en 10 millones de toneladas (o un 26% más), que traducido en euros, suponen 18.700 millones en compras, un 80% más en el año desde la invasión de Rusia en comparación con el año anterior. Mientras, los países occidentales (además de Europa, EEUU, Australia o Japón) prohibían en gran medida las importaciones de petróleo de Rusia, compraron por valor de 42.000 millones de euros esos productos derivados del petróleo proveniente de esos países. La cantidad más alta de productos petrolíferos importados fueron diésel (29%), queroseno o combustible para aviones (23%) y fuel (13%). El 70% del crudo ruso A lo largo de los doce meses siguientes al inicio de la invasión de Ucrania, las importaciones marítimas de crudo ruso a China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Singapur aumentaron un 140% en términos de volumen, en comparación con el mismo período del año anterior. El valor total de sus importaciones fue de 74.800 millones de euros durante los doce meses, y desde la prohibición del petróleo crudo de la UE hasta un año después del comienzo de la guerra, estos cinco países "lavadoras" han representado el 70% de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia. Dado que Rusia se ve obligada a ofrecer petróleo con descuento para garantizarse encontrar compradores, los países "lavadoras" están refinando mayores volúmenes de crudo ruso importado para luego exportar los productos refinados que están sancionados en los países occidentales. Según CREA, la refinería PetroChina Dalian en China es el mayor receptor de crudo ruso del mundo, debido a una conexión de oleoducto con Rusia. Y del crudo al gas Europa ha sido tradicionalmente el principal mercado de los combustibles fósiles rusos, petróleo, gas y carbón. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra (febrero de 2022) hasta este mes de abril, los países de la Unión Europea están abandonando -al menos oficialmente- esa dependencia, y China se sitúa como el principal cliente de Putin. La caída de las compras europeas de carbón ruso ha sido contundente. En el primer trimestre de este año, han desaparecido. Y en el caso del gas, el descenso ha sido más escalado, pero evidente. Según el 'think tank' europeo Bruegel, la mayor parte del gas solía venir de Rusia a través de cuatro corredores distintos: Nord Stream, Yamal (a través de Polonia), Ucrania y Turkstream (a través de Turquía). Pero a día de hoy, el flujo apenas es visible. De los 2.000 o 3.000 millones metros cúbicos semanales, apenas llega a los 500 millones. Evolución de los flujos de gas ruso por gasoducto. Bruegel En 2022, "estimamos que la demanda de gas natural de la UE (que no incluye el llenado de almacenamiento) fue un 12% inferior a la media del período 2019 a 2021. La demanda en octubre de 2022 fue un 27% menor, en noviembre del 24 % y en diciembre del 13% inferior", señala la casa de análisis. Lo más notable fue una reducción del 28% en la demanda de gas para la generación de energía, señalan. Una evolución que contrasta con la situación en España. Más gas y petróleo en España La importación de diésel ruso a España se disparó en 2022. De hecho, es la cifra más abultada desde hace once años, con un total de 851.000 toneladas de gasóleo ruso, según el último boletín de CORES, el inventario oficial del Ministerio para la Transición Ecológica. Y también de gas ruso. Ha crecido un 172% en España, y ya es el tercer mayor proveedor del país, pese a que la demanda convencional ha caído desde el comienzo de la guerra, no así la demanda de gas para generación eléctrica que aumentó un 52,6% en 2022 respecto a 2021 con el valor más alto desde 2010. Precisamente estos números coinciden con la afirmación del presidente de Naturgy, Francisco Reynés, de que "la volatilidad" va a seguir presidiendo los precios del gas natural a lo largo de este año, a pesar de la caída experimentada en esta primera parte del año con respecto a los niveles récord de 2022. En un desayuno informativo organizado por la Cámara de Madrid, Reynés consideró que 2023 va a estar afectado negativamente a nivel de precios del gas por la mayor necesidad de reponer los inventarios, con un objetivo del 90% para este próximo invierno, diez puntos por encima del pasado. También ha dicho que habrá un posible cierto "componente especulativo" con el suministro de GNL de Rusia. 