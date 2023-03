El misterio del precio de la luz: disparado pese al récord de generación renovable y toda la nuclear en operación

Los precios no han dado tregua en febrero. Según la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación creció un 6,1% anual (más que el 5,9% de enero), principalmente por el aumento del coste de la energía y a que los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas han subido más que en febrero de 2022.

Todo ello pese a las medidas activadas por el Gobierno en los últimos meses y que la producción solar bate récords de generación, que la generación hidroeléctrica se ha recuperado y que todas las centrales nucleares están en operación. ¿Qué está pasando para que la luz haya recuperado su senda alcista y los alimentos no la abandonen?

Para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, febrero cerró con una media de 132,03 euros/MWh, un 86,24% más que en enero de este año, de 70,89 euros/MWh de media. Aún así, sigue siendo un 34% más barata que los 200,21 euros/MWh del mismo mes de 2022.

"Para esta semana se espera en España una generación eólica alta, de entre 12-16 GW de media, hasta el miércoles. También vamos a tener mucho sol, cerca de 13 GW de fotovoltaica. Y el martes se recuperan los 7 GW nucleares. Además, la hidráulica aportará entre 6-7 GW", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Pedro Cantuel, Senior Analyst de la compañía energética Ignis.

"Sin embargo, tenemos precios altos porque aún hay espacio para hueco térmico. Es decir, que entran -aunque poco- ciclos, cogeneración y carbón. Y disparan los precios".

"Y que entre poco no significa que se abaraten precios. Con que participe 1 MWh térmico vale", confirma en redes sociales Francisco Valverde, experto en el sector eléctrico y consultor en desarrollo del área de renovables de Menta Energía.

Por otro lado, el precio de referencia del gas en el mercado ibérico (MIBGAS) se mantiene en la horquilla de los 40-50 euros/MWh gracias a un invierno más templado de lo esperado, a la falta de actividad china y a que los almacenes en Europa están más llenos de lo esperado.

Mix eléctrico 28:02:23 P48 OMIE

"Pero, aunque no lo parezca, nos hemos olvidado de que 45 euros/MWh es un precio muy elevado para el gas, ya que durante años ha estado en el entorno de los 18-20 euros/MWh", continúa Cantuel.

El precio medio del gas en el mercado diario de febrero ha sido de 133,47 euros/MWh, un 33,3% inferior al precio medio de febrero de 2022, pero con respecto a enero de 2023, ha sido un 91,9% superior, según el Barómetro energético de AEGE (Asociación de Empresas con gran consumo de energía).

"Y en el mercado eléctrico, este precio se multiplica por dos además de sumarle el coste del CO2, que ya supera la cota de los 100 euros/Tn. Así, salen las cuentas", añade Cantuel.

Por otro lado, el contrato de referencia en Europa del CO2 (Dec23) no parece tener techo. Ya supera la barrera de los 100 euros/Tn, un 2,92% más en un día. Es la segunda vez que el índice de referencia supera esa barrera, la primera el pasado martes.

Según Vertis, consultora especializada en el mercado europeo de CO2, las previsiones meteorológicas anuncian un periodo de bajas temperaturas en toda Europa esta semana, lo que explicaría esta subida.

"El precio de la electricidad sigue siendo un 281% superior al registrado en 2021", señalan desde la consultora especializada en mercados energéticos DNV. El promedio en lo que llevamos de año es de 100,7 euros/MWh, un 50% más bajo que el mismo valor en 2022 pero un 123% más alto que en 2021.

Hueco térmico

Así que, mientras haya hueco térmico, el precio de la electricidad dependerá del precio del gas y del CO2. "Me temo que así será durante años, hasta el que almacenamiento renovable sustituya al gas o se busque una alternativa al actual sistema marginalista de fijación de precios", concluye el Cantuel.

Esto explica el incremento del precio de la energía y su impacto en la inflación general. A su vez, el efecto acumulado en 2022 explica, en parte, que el coste de los alimentos siga in crescendo y no se modere pese a la rebaja del IVA aplicada.

Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), recuerda que en el fenómeno del precio de los alimentos "se mezclan muchas cosas. Hay efectos de segunda ronda por la energía e inputs por la subida de precios de otras materias primas, como los fertilizantes".

Además, ha recordado que en febrero de 2022 "todavía no había empezado la guerra" y, en el campo energético, "la demanda de gas era más baja y China seguía cerrada por la política de Covid cero". Efectos que sí se están sufriendo en febrero de este año.

Por ello, recuerda que el problema en el caso de los alimentos "no se va a arreglar de la noche a la mañana".

Sobre la iniciativa de rebajar el IVA de varios productos alimenticios admite: "no me gusta". Pero, con todo, también añade que la subida de precios de los mismos en febrero "habría sido más alta si esta medida no se hubiera tomado".

