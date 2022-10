Bruselas anuncia un mecanismo temporal para limitar los precios del gas importado

Bruselas cede a las presiones de la mayoría de Estados miembros (entre ellos España, Francia o Italia) para intervenir de forma urgente el mercado del gas con el fin de rebajar la factura de la luz. La Comisión Europea presentará el próximo martes 18 de octubre un nuevo paquete de medidas que incluirá un mecanismo temporal para limitar el precio del gas natural importado. Una medida que siguen rechazando Alemania y Holanda.

"Está claro que se necesitan más medidas para hacer frente a esta crisis. Los precios son todavía insosteniblemente altos, los flujos de gas ruso de tubería han caído por debajo del 10% y los ataques contra las infraestructuras energéticas de la UE aumentan todavía más la incertidumbre", ha dicho la comisaria de Energía, Kadri Simson, al término de la reunión ministerial celebrada este miércoles en Praga.

La propuesta que Bruselas presentará el próximo martes consta de cuatro pilares con el objetivo común de "rebajar los precios y reforzar la solidaridad y la seguridad de suministro". Por lo que se refiere al control de precios, la comisaria de Energía ha reiterado que su preferencia es lograrlo "vía la negociación con nuestros socios internacionales".

[La 'excepción ibérica' se abre paso como solución preferida en la UE para rebajar la factura eléctrica]

"Pero tenemos que prepararnos si estas negociaciones no son bastante rápidas. Necesitamos un mecanismo temporal para limitar los precios. Como parte del paquete, vamos a detallar cómo funcionaría este mecanismo y cómo mitigar los riesgos que este mecanismo inevitablemente acarrea", ha dicho Simson sin dar más información.

El Ejecutivo comunitario elaborará además con carácter urgente un índice de precios del gas alternativo al actual TTF holandés. El TTF "ya no es representativo del mercado energético de la UE y además infla artificialmente los precios", alega la comisaria de Energía. No obstante, la reforma no estará lista hasta el año que viene, con lo cual no puede tener un impacto inmediato.

[Los líderes europeos retrasan de nuevo la intervención del mercado del gas por las divergencias internas]

El segundo pilar de la propuesta de Bruselas consiste en nuevas medidas para reducir el consumo de gas. Una alternativa podría ser decretar la alerta europea y convertir en obligatorio el recorte del 15% que se acordó el pasado julio. Pero Simson ha avisado de que quizá se necesiten todavía más medidas de ahorro.

"Cualquier intervención en el mercado del gas requiere una mayor reducción de la demanda de gas. No se trata de algo agradable, sino de una necesidad para garantizar la seguridad del suministro en el contexto de una intervención en el mercado", argumenta la responsable comunitaria.

En tercer lugar, la comisaria de Energía ha anunciado medidas para reforzar la solidaridad entre los Estados miembros. Finalmente, Bruselas promete poner en marcha por fin la plataforma de compras conjuntas de gas. Se trata de usar el poder de compra europeo para rebajar los precios y evitar que los países de la UE compitan entre sí. No obstante, Simson admite que este mecanismo no estará operativo hasta la próxima primavera.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan