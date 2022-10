Macron dice 'no' al Midcat pese a la presión de Sánchez y Scholz y pide la interconexión eléctrica

La 'pinza energética' que han forjado Pedro Sánchez y Olaf Scholz contra Emmanuel Macron no hace mella en el presidente francés. Un día después de que España y Alemania hicieran frente común en Coruña para defender la construcción del Midcat de aquí a 2025, Francia ha vuelto a decir un 'no' rotundo al gasoducto transpirenaico.

Macron insiste en que este proyecto es totalmente innecesario porque ya hay un problema de "sobrecapacidad" de las tuberías que conectan España y Francia. Y además tardaría mucho tiempo en construirse. Un mensaje que según ha dicho ya les ha trasladado "muchas veces" a Sánchez y Scholz, aunque ellos tampoco parecen darse por aludidos.

"¿Utilizamos plenamente las tuberías que ya existen? No, estamos al 50% o al 60%. ¿Hay hoy mucho gas que sube (hacia Francia)? No, es más bien Francia la que exporta gas a España. ¿Cuánto tiempo costará? Entre 5 y 8 años para construirlo ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores de gas del extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el hidrógeno", ha dicho Macron a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra en Praga.

[Sánchez y Scholz presionan a Macron: piden tener operativo el Midcat para 2025]

A su juicio, en lugar de reclamar el Midcat, España debería apostar por reforzar las interconexiones eléctricas. "La pregunta que hay que plantearse es si haremos circular el hidrógeno por toda Europa o más bien la electricidad para hacer la electrolisis. Es una auténtica discusión estratégica que debemos tener. Yo creo que nuestra prioridad es más bien tener interconexiones eléctricas en Europa y por eso soy favorable a ese proyecto", sostiene el presidente francés.

Para Sánchez, el Midcat es una infraestructura prioritaria en su proyecto de convertir a España en un hub de entrada del gas para el resto de Europa, que después pueda reconvertirse en hidrógeno verde. Por su parte, Scholz apoya la construcción urgente de este gasoducto para desengancharse por completo de la dependencia de Alemania respecto al gas ruso.

Al presidente francés no le convencen ninguno de estos argumentos. "Yo estoy dispuesto a impulsar todos los proyectos de interconexión, pero ¿qué es lo que necesita Europa los próximos años? Producir más electricidad en su territorio y tener una estrategia sobre renovables y sobre nuclear", alega Macron.

"Nosotros tenemos muchas interconexiones, lo que nos permite ya ahora por ejemplo exportar gas a Alemania y en estos momentos a España. Y también importar electricidad de los países que nos ayudan, así que ya existe una auténtica solidaridad europea", sostiene el presidente francés.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan