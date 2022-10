Argelia presiona para que Naturgy pague casi cuatro veces más por el gas: cerca de los 180 euros/MWh

Las negociaciones entre Naturgy y Argelia por el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz están llegando a su fin. Fuentes conocedoras han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que todavía no se ha cerrado el acuerdo, y que podría llevar más tiempo de lo que se ha anunciado. Otras fuentes, además, avisan: el precio podría ser cuatro veces superior a lo que se venía pagando hasta el momento.

El principal escollo es el precio por el que la energética estatal argelina Sonatrach quiere vender su gas. Lo quiere equiparar al índice de referencia europeo, el TTF holandés. Aunque los contratos de compraventa entre España y Argelia a través de gasoducto siempre son confidenciales, lo que es seguro es que el precio de ese gas se va a disparar.

Sonatrach tiene firmado un contrato con Naturgy de larga duración que vence en 2032 por un importe de 12.000 millones de euros que se revisa cada tres años y ese periodo se inició en enero pasado.

Volatilidad en los mercados

El contrato de gas holandés TTF vive una gran volatilidad. Tomando como referencia el mes de septiembre de 2021 y hasta el mismo mes de este año, su coste se ha incrementado en casi un 400%.

Según el 'Informe trimestral de la economía española' del Banco de España, "la extraordinaria escalada de los precios mayoristas del gas supone que se haya duplicado desde enero de 2022 y multiplicado por nueve desde principios de 2021".

La reducción de los flujos de gas ruso a Europa ha llevado los precios internacionales a récords históricos máximos, y según el último informe trimestral del mercado del gas de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) se espera que la rigidez del mercado continúe hasta bien entrado 2023.

Coste de importación de gas

El precio del gas llegó a incrementarse en España hasta un 500% en 2021, pasando de los 18 euros/MWh de 2020 hasta los 111 euros/MWh, y Argelia fue el principal suministrador de esta materia prima.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dicho que, desde el otoño de 2020, "los precios del gas en los mercados internacionales experimentaron una subida constante, impulsados por la fuerte recuperación económica que, a su vez, reactivó la demanda de hidrocarburos".

El coste de las importaciones de gas según la referencia de aduanas en España aumentó un 337%, al pasar de 13 euros/MWh en el mes de diciembre de 2020 a 58 euros/MWh en diciembre de 2021.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GAS NATURAL AEGE

"Si se quiere equiparar el precio del gas que llega por tubo a España al precio del TTF y teniendo como referencia lo que se pagaba el año pasado, estaríamos hablando de casi cuatro veces más caro", añaden las fuentes conocedoras.

Sin embargo, los precios del contrato a largo plazo con Argelia suelen renovarse cada tres años. "Así que teniendo en cuenta a cuánto estaba el precio del gas en 2019 y 2020, la diferencia podría ser aún mayor", añaden.

Además, al comenzar las negociaciones en octubre pasado, el precio que se fije ahora tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2022.

En las últimas semanas el mercado del gas natural se ha mantenido tranquilo con precios al alza pero no en exceso. Esta reacción es algo sorprendente dada la dinámica altamente emocional observada en los últimos y meses, señala Norbert Rücker, Head Economics and Next Generation Research del banco suizo Julius Baer.

Esa volatilidad es la que está alargando las conversaciones entre la gasista española y la argelina.

"En cualquier caso, como ha ocurrido en el pasado, si hay una caída del precio del gas (como ocurrió en 2020) o una mayor subida, se puede solicitar la revisión del contrato a la baja o al alza tanto por una parte como por otra", concluyen las fuentes.

Los hidrocarburos en Argelia representan el 91% del total de las exportaciones del país (39% gas natural, 37% crudo y 17% combustible). El resto se componen de derivados de las industrias del petróleo y el gas (fertilizantes, amoníaco, aceites de la destilación de alquitranes); productos agroalimentarios (el 92% del total de las exportaciones agrícolas son dátiles (73%) y algarroba y azúcar (19%)).

Además, los ingresos por exportaciones constituyen un poco más del 60% de los ingresos presupuestarios del estado argelino.

