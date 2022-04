España ha comprado a Rusia 1.800 millones en petróleo y gas desde que empezó la guerra contra Ucrania

63.000 millones de euros en combustibles fósiles desde que se inició la invasión rusa en Ucrania. Ese es el suculento montante que ha entrado en las arcas rusas gracias a las exportaciones de carbón, crudo, productos petrolíferos y gas (tanto por gasoducto como por GNL) a todo el mundo. De esa cantidad, 1.800 millones tienen origen español.

Los mayores importadores de los productos energéticos rusos están siendo, por este orden, Alemania (9.100 millones), Italia (6.900 millones), China (6.700 millones), Países Bajos (5.600 millones), Turquía (4.100 millones) y Francia (3.800 millones).

Además, una cuarta parte de los envíos de combustibles fósiles de Rusia llegaron a solo seis puertos de la UE: Rotterdam (Países Bajos), Maasvlakte (Países Bajos), Trieste (Italia), Gdansk (Polonia) y Zeebrugge (Bélgica).

Son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del informe Financing Putin’s war on Europe: Fossil fuel imports from Russia in the first two months of the invasion, publicado por la organización CREA (Center for Research on Energy an Clean Air).

Unas cifras que explican los abultados resultados del gigante gasista ruso Gazprom, que ha multiplicado por 15 sus beneficios en solo un año. Obtiene un beneficio récord de 27.000 millones de euros en 2021 y reconoce que es gracias a los altos precios en los mercados de gas y petróleo. Las exportaciones de combustibles fósiles son la clave para 'financiar' la invasión militar de Rusia en Ucrania.

Malas noticias para Rusia

Pero no todo son buenas noticias para el régimen de Vladimir Putin. Las entregas de petróleo a la UE han caído un 20% y las de carbón un 40%. Mientras, las entregas de gas natural licuado (GNL) han aumentado un 20%, al igual que las compras de gas de la UE a través de gasoductos, con un 10% más.

Por otro lado, las entregas de petróleo a destinos fuera de la UE han subido un 20%, y con cambios importantes en los destinos. Las entregas de carbón y GNL fuera de la UE se han elevado un 30% y un 80%, respectivamente.

Según el informe, Rusia está luchando por desviar cargamentos que no son aceptados por compradores europeos. Así, ha habido un fuerte aumento de barcos que salen de los puertos rusos sin un destino definido.

"Hay un claro repunte en los envíos de petróleo a India, Egipto y otros destinos inusuales para las exportaciones rusas. Sin embargo, los envíos a estos nuevos destinos no están ni cerca de compensar la caída de las exportaciones a Europa", dice el informe.

Contracción

Los envíos marítimos representaron aproximadamente la mitad de las exportaciones de Rusia, por lo que la contracción es significativa.

La organización CREA observa que hay entregas en instalaciones vinculadas a las compañías petroleras Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Lukoil, Neste y Orlen. De los principales productores y comerciantes de combustibles fósiles, los barcos fletados por Shell, Exxon, Total y Trafigura continuaron transportando combustibles fósiles rusos en abril.

Las empresas eléctricas e industriales que importan combustibles fósiles rusos incluyen a RWE, KEPCO, Taipower, Chubu Electric Power, TEPCO, Kyushu Electric Power, Nippon Steel, Tohoku Electric Power, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsubishi, Hyundai Steel, Sumitomo y JFE Steel.

Según la información ofrecida por esta organización de investigación con sede en Finlandia, el monto total que ha pagado España al comprar combustibles fósiles a Rusia ha sido de 1.840 millones de euros, de los cuales no se encuentra ni un euro en carbón.

Exportaciones de combustibles fósiles por países europeos Ft.com

Por combustibles, España importó 250 millones de euros en productos petrolíferos, 600 millones en crudo ruso, 630 millones de gas por gasoducto y 360 millones por GNL.

Un último dato a destacar es que el tercer mayor importador de GNL ruso de Europa es Bahia Bizkaia Gas (una planta de regasificación de gas natural licuado situada en el Puerto de Bilbao y cuyos propietarios son Enagas y EVE -Ente Vasco de Energía-) desde que comenzó la guerra.

Según CREA, la última entrega fue el pasado 29 de marzo, la suma de la importación ha sido de 320 millones de euros y el total ha ascendido a 291 kt de tonelaje gracias a la llegada de tres barcos desde el 24 de febrero.

Guerra Rusia -Ucrania

