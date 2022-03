El mercado de futuros de electricidad desconfía de las medidas para bajar la luz: sube un 10% más para 2022

Pese a que el Consejo Europeo está decidido a abaratar el precio de la luz, y que España ha conseguido ser una 'isla energética' para conseguirlo, la realidad es que el mercado de futuros de electricidad sigue subiendo. En solo unos días, ha subido la cotización un 10%, lo que le sitúa en 258 euros/MWh para el segundo semestre de 2022.

"Como a lo largo de la semana no ha habido nada concreto, y la Unión Europea se ha mostrado cada vez más favorable a no tocar el mercado marginalista a nivel comunitario, no se ha descontado nada", explica a EL ESPAÑOL/Invertia Javier Colón, socio fundador de la consultora Neuro Energía.

Ahora, con el beneplácito de la UE, España y Portugal podrían decidir cerrar sus interconexiones con Francia para evitar distorsiones con el resto del mercado europeo. "La única solución para evitar que se disparen las exportaciones de electricidad a Francia, si el precio de la luz cae por debajo de los precios franceses, es cerrar el flujo a Europa", señalan las mismas fuentes en un encuentro con medios.

"De todos modos, nunca ha sido un mercado muy líquido, y es posible, que muchos traders estén esperando para cerrar operaciones a la espera de saber cuáles son las medidas que se van a tomar". Hay cierta calma tensa en el sector y a partir de ahora se comenzará a valorar la propuesta aprobada en Europa.

Precio del gas

"Sigue todo vinculado exactamente a la evolución del gas que sube, no sé que pasara con la reforma pero de momento nadie se cree nada", explica por su parte Néstor Gutiérrez, conseller delegat de la compañía Atlas Energía.

Los países de la Unión Europea contrarios a limitar el precio de la energía, como Alemania o Países Bajos, se resistían a aceptar las medidas que reclamaba el grupo liderado por España para permitir intervenciones temporales en los mercados mayoristas de la electricidad, una opción a la que también la Comisión Europea abrió la puerta al incluirla en su propuesta.

Las propuestas de un grupo de países liderados por España para intervenir el mercado y fijar un límite al precio de la energía han conseguido la luz verde para la Península Ibérica, otros países europeos se han mostrado escépticos con que se acuerden medidas tan técnicas como separar el precio del gas del de la luz o fijar un techo al precio de la energía.

El punto de partida de los Estados miembros es muy diferente. Hay mucha dificultad de unificar un criterio pese a que el objetivo de los líderes de la UE es el mismo, mitigar el alza de los precios de la energía.

"Lo más razonable, dentro de que ninguna solución es buena, es subvencionar los ciclos combinados, por ejemplo, pagar el 50% de lo que les cuesta su producción y cargarlo o bien a las comercializadoras, o vía recibo o Presupuestos Generales del Estado", añade el experto en mercados eléctricos Javier Colón.

Beneficios extraordinarios

Otra opción que también se baraja en el Gobierno español es que los Estados miembros pongan coto a los denominados como 'beneficios caídos del cielo' o promuevan ayudas fiscales para los ciudadanos más vulnerables.

Ciertos miembros del Gobierno han repetido en varias ocasiones que "lo lógico es que las eléctricas participen" de la solución a los altos precios de la energía, aunque no se termina de decidir de qué manera se les puede "hacer participar" de la solución sin que se levante la polvareda de septiembre pasado con el RD 17/2021.

Fuentes del Gobierno aseguran que desde Moncloa se le ha prohibido siquiera plantearse la opción de un nuevo impuesto especial a estas compañías, como reclama Unidas Podemos. A principios de marzo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigió que "las consecuencias" de la crisis energética se paguen con "los beneficios" de las grandes compañías del sector, para las que volvió a sugerir una subida del 10% del Impuesto de Sociedades.

En cualquier caso, el próximo martes, 29 de marzo, se saldrá de dudas con la presentación de un "plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra", que cubrirá "todos los frentes".

