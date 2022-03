Siemens Gamesa: simplificar en eólica terrestre, no significa a corto plazo reducir plantilla ni cerrar plantas

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha afirmado que una de las prioridades que baraja la compañía es "simplificar actividades allí donde sea posible", y ha abogado por estabilizar el negocio y construir unos "sólidos cimientos" en los que basar el crecimiento futuro de la empresa.

Tras apostar por un plan de transformación de Siemens Gamesa, ha indicado que la clave para la creación de valor a largo plazo reside en el "cambio de rumbo del negocio onshore".

En el marco de la Junta de Accionistas de Siemens Gamesa, en la que se ha ratificado su nombramiento como CEO de la empresa, Eickholt ha manifestado que está encantado de poder estar de nuevo "en primera línea de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático".

Jochen Eickholt ha afirmado que tienen "por delante un panorama complicado", pero los retos son "parciales y temporales", y se ha mostrado convencido de que, "con energía y determinación", los superarán.

Tras indicar que cree que logrará "cambiar el rumbo" de Siemens Gamesa, ha manifestado que no tiene "un plan preparado de antemano", pero sabe "qué es lo que funciona para cambiar el rumbo de un negocio", por lo que aplicará "estas lecciones de forma rápida y con determinación".

Tras expresar su confianza en los trabajadores, ha afirmado que Siemens Gamesa está en el "sector adecuado, que cuenta con el crecimiento estructural imprescindible para garantizar la transición energética", porque no ha visto "una industria que tenga mejores perspectivas".

"Internamente, tenemos que estabilizar el negocio y construir unos sólidos cimientos en los que basar nuestro crecimiento futuro. En lo que respecta a los factores externos, tenemos que asegurarnos de que existe el entorno comercial y normativo adecuado para facilitar el rápido despliegue de las instalaciones y para apoyar la inversión necesaria que

permita alcanzar esos objetivos", ha añadido.

El CEO de Siemens Gamesa ha señalado que tienen que "abordar los problemas internos" que afectan a su desempeño financiero. "En un entorno volátil, la excelencia operativa es más importante que nunca. Una de nuestras prioridades es simplificar nuestras actividades allí donde sea posible, asegurándonos de que contamos con los procesos adecuados que nos permitan llevar al mercado los productos que nuestros clientes necesitan, en el momento oportuno, y de forma competitiva y rentable", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que, dada la actual situación política y económica, es "difícil prever cuándo mejorará la situación de la cadena de suministro", pero harán todo lo posible "para cumplir con las guías que comunicaron al mercado en febrero".

Según ha destacado, la clave para la creación de valor a largo plazo reside en el "cambio de rumbo" de su negocio onshore", que es el área en el que se va a centrar a lo largo del año.

"En el debate generado alrededor del rendimiento de nuestro negocio Onshore, se suele pasar por alto que es una parte fundamental de nuestro negocio, sin la que no podríamos tener éxito a largo plazo. ¿Por qué? En primer lugar, Onshore seguirá proporcionando enormes oportunidades de crecimiento a nivel mundial. De hecho, la mayoría de las instalaciones previstas en los próximos años serán de onshore. Con un producto exitoso y rentable, ese crecimiento ofrece una gran oportunidad", ha añadido.

Según ha indicado, están comprometidos "con esta unidad de negocio, decididos a encauzarla y que vuelva a ser rentable". Para ello, considera clave su plataforma 5.X, que "no ha tenido el mejor de los comienzos, pero, si se corrigen sus fallos, se podrá arreglar onshore".

El CEO de Siemens Gamesa ha subrayado que "existen importantes oportunidades" para la empresa y apuesta por "expandir y hacer global" su presencia en Offshore, pero también asegurar que su negocio está preparado para ese crecimiento".

Estabilizar la empresa

Según ha indicado, en primer lugar, tienen que "estabilizar la empresa lo antes posible" para garantizar que no se produzcan desviaciones del plan previsto y trabajarán en un plan para su transformación a medio plazo.

Ello, según ha explicado, significa, ofrecer "un mayor apoyo" a sus clientes, garantizar un portfolio de aerogeneradores adecuado para los diferentes casos y requisitos nacionales, mantener su liderazgo técnico y optimizar aún más los costes. "Este plan se diseñará para devolver a Siemens Gamesa al lugar que le corresponde como uno de los líderes de

la industria", ha añadido.

Por otro lado, ha indicado que la emergencia climática exige que se dé "un paso adelante" para apoyar la transición energética global, y la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto el "papel clave" que puede desempeñar la energía eólica para proporcionar seguridad energética.

"Nuestro sector acaba de despegar. El mundo necesita instalar mucha más energía eólica y a un ritmo más rápido que en décadas anteriores. Es nuestro deber afrontar ese reto y esforzarnos por sacar el máximo partido a la energía eólica en los próximos años", ha agregado.

Eólica marina

Siemens Gamesa buscará mantener el liderazgo del mercado global de eólica marina (offshore) con soluciones técnicas eficaces impulsadas por su tecnología patentada Direct Drive. Su objetivo es reducir continuamente el coste de la energía eólica marina, un factor "esencial" para la expansión de los mercados eólicos marinos en todo el mundo.

El primer prototipo de la turbina aerogeneradora marina SG 14-236 DD, que contará con palas de 115 metros de longitud, entrará previsiblemente en funcionamiento este año, mientras la SG 14-222 DD, cuyo primer prototipo se instaló el pasado año en Osterild (Dinamarca), se ha convertido en el mayor aerogenerador del mundo en funcionamiento.

"Offshore está todavía en sus inicios, pero ha pasado de ser un negocio exclusivo del norte de Europa a ser verdaderamente global", ha indicado el directivo, para destacar que Servicios aportó el 52% de la cartera de pedidos de Siemens Gamesa al final del ejercicio (16.800 millones de euros).

Además, ha apuntado que Servicios sigue contando con los mayores márgenes de las tres unidades de negocio, con un margen EBIT del 22,4% en 2021. Sus perspectivas de crecimiento también son sólidas, impulsadas por un mayor foco en el mercado posventa.

"En todo el mundo, los responsables políticos confían cada vez más en la energía eólica como medio para reducir las emisiones de carbono y mantener el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados". También ha dicho que Wood Mackenzie prevé que la capacidad instalada crezca el 33% al año en la segunda mitad de la presente década, pasando de 86 GW en 2021 a 114 GW de media entre 2025 y 2030.

Además, el sector offshore crecerá más del doble en ese periodo, al pasar de 12 GW de capacidad instalada en 2021 a 20 GW en 2025 y 40 GW en 2030. Sin embargo, ha precisado que, tal y como muestran los gráficos, la senda de crecimiento no comenzará hasta mediados de esta década.

En su opinión, el mundo necesita instalar "mucha más energía eólica y a un ritmo más rápido que en décadas anteriores". "Es nuestro deber afrontar ese reto y esforzarnos por sacar el máximo partido a la energía eólica en los próximos años, ya sea en Onshore, en Offshore, a través de un gran servicio a los clientes, o incluso proporcionando nuevas soluciones como el hidrógeno verde", ha agregado.

No habrá segregación

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha afirmado que no prevén segregar su negocio porque, tanto el onshore como el offshore, "desempeñarán un papel muy importante en el futuro" y, por otra parte, ve necesario "optimizar estructuras" a medio plazo, pero no se plantea, en el corto, reducciones de plantillas o cierre de plantas.

Según ha apuntado, algunos de los cambios serán "externos" y tienen que ver con el impacto por la pandemia o por los precios energéticos, que han afectado a la rentabilidad de la empresa. Junto a ello, ha subrayado que ha habido una "disrupción política" causada por la invasión rusa de Ucrania, que ha tenido también su "efecto".

Jochen Eickholt ha afirmado que algunos de estos temas están fuera de su control, pero tienen que poner en marcha medidas "para mitigar estos impactos y estas situaciones de la mejor forma posible".

Junto a ello, hay factores internos en los que deben incidir, y uno de ellos tiene que ver con solucionar los problemas con su plataforma 5X y estabilizar "el negocio de la forma más clara posible", para así poder llevar a la empresa a "un crecimiento sostenible".

"Soy muy positivo en cuanto a este reto. En toda mi carrera no he visto una industria que tenga una mejor previsión. El mundo quiere aumentar el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables y luchar contra el cambio climático con energías de limpias y, en este contexto, esta empresa tienen una gran oportunidad", ha agregado.

En concreto, ha afirmado que, por el momento, no parece "favorable o adecuada" una segregación porque ambos negocios (onshore y offshore) "desempeñarán un papel muy importante en el futuro" para garantizar el negocio "más rentable" con el que cuentan, que es el de los servicios. A su juicio, "reducir volúmenes no favorecería la posición global a futuro".

No reducirá plantilla

El CEO de la compañía ha asegurado que "no hay planes de reestructuración y reducción" de la plantilla y ha señalado que tienen que ver cómo se avanza "con los procesos en curso".

El responsable de Siemens Gamesa ha explicado el plan de Siemens Gamesa tiene prioridades a corto y a medio plazo. En el corto plazo, ha precisado que tienen "dificultades" y los grupos de trabajo analizan las "turbulencias" que existen, con el objetivo de "optimizar las operaciones". No obstante, ha precisado que no están hablando de "reducir plantilla ni de cerrar plantas". "Este no es el enfoque", ha manifestado.

A medio plazo, según ha apuntado, quieren "optimizar sus estructuras como sea posible para tener un mayor potencial" y lo que harán es estudiar cuáles son "otras actividades que se puedan desarrollar en cuanto a la excelencia operativa".

"Queremos optimizar nuestras estrategias de compra, queremos probablemente reconsiderar los planes de expansión en cuanto a actividades de fabricación futuras", ha añadido el CEO de Siemens Gamesa, que ha precisado que todavía no se ha finalizado este plan a medio plazo.

Por otra parte, en relación a los planes de Siemens Energy, principal accionista de la empresa, se ha limitado a señalar que no es la persona más indicada para hablar de las intenciones de Siemens Energy, después de que rumores hayan apuntado a que podría lanzarse a por el 33,6% de las acciones que no controla en Siemens Gamesa.

Sobre la actual coyuntura de la industria, ha dicho que las publicaciones recientes apuntan a una "dificultad para todos los jugadores que están en una posición similar" y se está en una situación "plana". Según ha manifestado, hay que trabajar en el ámbito de los suministros, de los clientes y también con los organismos regulatorios y las distintas instituciones involucradas, así como a nivel político para asegurar que "hay un posible rendimiento positivo en el futuro".

Sobre el efecto de la invasión rusa en Ucrania sobre su actividad, ha asegurado, en primer lugar, que están "conmocionados" con lo que está ocurriendo y ha añadido que en Rusia tienen dos proyectos con su cliente Enel, con el que mantienen "contacto permanente" para ver cómo se desarrolla la situación. Según ha detallado, están "plenamente alineados" con lo que Enel quiere hacer y "decida".

Fabricar marina en España

Jochen Eickholt, que ha indicado que han identificado algunas "cosas que han fallado" en el ámbito de los procesos dentro de la empresa", no ha descartado la posibilidad de que, en algún momento, se puedan plantear la fabricación de equipos de eólica marina en España, aunque ha reconocido que "actualmente no forma parte" de los planes de la empresa.

"Pero no veo ninguna razón de que sea así si es aplicable y tiene sentido, pero, tras cualquier decisión sobre cualquier localización hay distintos criterios que hay que tener en cuenta, pero en principio, diría por qué no", ha manifestado.

En la comparecencia, también ha estado presente el presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, quien ha destacado que se viven "tiempos complejos" que causan "turbulencias" en la industria eólica, que también ha afectado a la compañía y su rentabilidad, pero cree que Eickholt es "el líder adecuado" para dar la vuelta a este negocio y tiene la experiencia para "devolver a Siemens Gamesa a la senda del éxito".

"La compañía avanza en la dirección correcta", ha agregado López, que ha destacado que las perspectivas del sector de las renovables son "sólidas".

En el marco de la Junta, han tomado la palabra tres accionistas que han criticado las actividades de Siemens Gamesa en el Sáhara Occidental, a las que el directivo ha respondido que todas las actividades de la empresa cumplen con la legislación aplicable, y su ámbito de actuación se limita a la instalación y servicio de las turbinas, lo que "no es un obstáculo al derecho a la autodeterminación".

"No erosionamos la infraestructura existente ni agotamos los recursos naturales, solo proporcionamos energía eólica", ha aseverado.

El órgano rector de la compañía surgida de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens acordó, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el cese de Nauen, que llevaba al frente de la firma desde junio de 2020, cuando relevó a Markus Tacke.

Además del nombramiento de Eickholt, también se ha votado en la junta de accionistas la designación por cooptación por el período de cuatro años de Francisco Belil, exmáximo responsable de Siemens en España durante más de una década, como nuevo consejero independiente de la firma.

Belil, que era consejero de Naturgy, ocupa así la vacante dejada por la dimisión de Klaus Rosenfeld en el órgano rector del fabricante de aerogeneradores.

Los accionistas de Siemens Gamesa también han ratificado el nombramiento de André Clark como nuevo consejero dominical, con efectos desde el próximo 1 de marzo, ya que sustituye a Eickholt, que pasa a ser ejecutivo.

Resultados de 2021

Siemens Gamesa registró pérdidas de 627 millones de euros en su ejercicio fiscal 2021 (octubre 2020-septiembre 2021), lo que supone un descenso del 31,7% respecto a los 'números rojos' de 918 millones de euros del ejercicio previo.

Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la empresa contabilizó unas ventas de 10.198 millones de euros, un 7,5% más, impulsadas por el crecimiento en las unidades de negocio de Offshore (+16%) y Servicios (+9%).

Además, el resultado operativo (Ebit) pre PPA y antes de costes de integración y reestructuración fue negativo por 96 millones de euros, equivalente a un margen Ebit de -0,9% (frente a -2,5% en el ejercicio previo).

El presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, ha reconocido su "decepción" por el hecho de que la empresa haya registrado pérdidas por segundo año consecutivo, lo que supone "un revés" para los accionistas. Sin embargo, ha indicado que el potencial del mercado eólico sigue "intacto" y las perspectivas de crecimiento son "muy positivas" y ha señalado que trabajarán "en los cambios en la compañía que sean necesarios" para que "Siemens Gamesa "vuelva a ser rentable en el corto plazo".

López ha precisado que una de las principales causas de esta situación son el "persistente" impacto de la Covid 19, que ha provocado una interrupción significativa en la cadena de suministro global y ha generado "incertidumbre económica a nivel mundial".

Ello ha provocado "retrasos" en las entregas, aumento exponencial de los precios de las materias primas, "enormes subidas" de los costes de transporte y "retrasos" en las decisiones de clientes en relación con sus proyectos.

Todo ello ha supuesto una "presión extraordinaria" en los resultados de los fabricantes de aerogeneradores que ha llevado a todo el sector a rebajar sus previsiones financieras.

Miguel Ángel López ha señalado que, en el caso de Siemens Gamesa, estos problemas se han visto agravados por "factores internos" que les han llevado a registrar "perdidas significativas" en el primer trimestre del ejercicio 2022 y a desviarse de sus previsiones para el ejercicio 2022.

Ha asegurado que los resultados de Siemens Gamesa han sido "claramente insatisfactorios" y todo ello ha supuesto "un revés y una decepción" para sus accionistas. Sin embargo, cree que el potencial del mercado eólico "sigue intacto" y sus perspectivas de crecimiento son "muy positivas". Según ha manifestado, sus unidades de offshore y de servicios tienen modelos de negocio "sostenibles y rentables" pero el negocio onshore sigue "enfrentándose a "enormes retos" y, aunque han tomado ya medidas para afrontar "estos desafíos", se necesitará "aún algo más de tiempo para que surtan su efecto".

Según ha explicado, el consejo de Administración ha debatido las opciones para mejorar el "rendimiento operativo" y situar a Siemens Gamesa "en la senda de la rentabilidad sostenible". Por ello, se designó a Jochen Eickholt como nuevo consejero delegado.

A su juicio, en un momento de "grandes turbulencias", Jochen Eickholt tiene la "capacidad y experiencia adecuadas" para conseguir que Siemens Gamesa "vuelva a ser rentable de manera sostenible" y se logre un "cambio de rumbo". A su juicio, la empresa va ya "en la dirección correcta".

El presidente de Siemens Gamesa ha recordado el impacto de los problemas de la cadena de suministro en los resultados de la empresa y ha señalado que, aunque los ingresos anuales a 30 de septiembre de 2021 aumentaron un 7,5%, hasta 10.200 millones, apoyados por el crecimiento en Servicios y Offshore, el EBIT pre PPA y antes de costes de integración y reestructuración no alcanzó sus expectativas, y se produjeron pérdidas de 96 millones. Según ha reconocido, sigue siendo "muy complicado" cambiar el rumbo del negocio Onshore.

López ha insistido en su decepción por registrar pérdidas por segundo año consecutivo, pero ha asegurado que los resultados en 2021 demuestran también "el potencial a largo plazo del sector y la solidez de nuestros fundamentales", recordando que se ha cerrado 2021 con una cartera de pedidos de 32.500 millones.

Por otra parte, ha destacado que la sociedad está cada vez más concienciada sobre la catástrofe medioambiental, lo que ha ayudado a impulsar el crecimiento de la industria eólica en las últimas décadas. López ha añadido que el aumento previsto para las próximas décadas llevaría rápidamente "a unos niveles de capacidad instalada muy superiores a los que hemos visto hasta ahora".

No obstante, ha manifestado que la senda de crecimiento no comenzará hasta dentro de tres años, ya que se espera que el sector "se mantenga plano hasta 2024. "Es imperativo que durante estos años de menor actividad, la compañía se prepare para la oportunidad de crecimiento que se presentará a partir de 2025", ha apuntado.

Según ha destacado, la energía eólica es una de las "pocas soluciones acreditadas y escalables" y será una "parte esencial de la transición energética", pero cada vez es "más preocupante comprobar que, con el nivel actual de capacidad instalada, los gobiernos no van a ser capaces de alcanzar sus objetivos".

Por lo tanto, cree que es "evidente" que "tiene que haber una aceleración global de las instalaciones a partir de 2025" y también está cada vez más claro que "en muchos países será necesario adaptar la regulación y el mercado de forma urgente para lograr un rápido despliegue de las instalaciones".

"La energía eólica ha sido una fuente importante de desarrollo económico, pero ese progreso está en riesgo por un mercado relativamente pequeño, como el que existe. Este riesgo es especialmente grave en Europa, donde el sector ya sufre la presión de las interrupciones de la cadena de suministro", ha añadido.

Por tanto, cree que Europa necesita encontrar "una solución colectiva", que "vincule el norte y el sur y proporcione a todas las naciones la independencia energética que necesitan para prosperar".

"Es necesario actuar ya", ha dicho.

Según ha explicado, el sector se enfrenta a unos procesos de concesión de "permisos lentos y complejos" y ha pedido "acelerar y simplificar esos procesos, y también los de expansión de la red de conexión".

Por otra parte, ha dicho que un diseño de mercado basado principalmente en subastas en las que el precio es el único criterio "pone en peligro la salud de la industria".

"Esto, a su vez, amenaza nuestra capacidad de apoyar tanto la transición energética como la recuperación económica", ha añadido López, que ha indicado que, si esto no se corrige, "la industria no podrá alcanzar todo su potencial".

Por último, ha mostrado su confianza en el futuro de la industria y el "potencial" de la empresa. "Seremos capaces de crear valor de forma sostenida para nuestros accionistas, empleados, clientes y para la sociedad", ha agregado.

Sigue los temas que te interesan