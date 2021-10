ArcelorMittal podría hacer paradas selectivas "cortas" por el alza de la energía

ArcelorMittal no descarta paradas selectivas "cortas" en su planta de Olaberria por el alza de la energía

La planta de ArcelorMittal en Olaberria (Guipúzcoa) es una de las que se puede ver afectada por las paradas "selectivas y cortas" de producción que el grupo ha decidido llevar a cabo en sus acerías eléctricas de productos largos en Europa. La causa es el alza del precio de la energía eléctrica, según han confirmado fuentes del grupo a Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que la decisión afecta a Arcelor Mittal Europa Productos Largos y viene motivada por la "desmesurada" escalada de precios de la energía eléctrica.

Ello le lleva a realizar paradas selectivas y cortas de producción en función de los tramos horarios en los que el coste de la energía eléctrica sea más alto en cada uno de los países.

Esta medida ya se está aplicando en alguna de sus plantas, si bien no se ha detallado en qué fábricas se ha tomado la decisión y se está realizando un seguimiento diario de los precios.

Planta de Olaberria

Las plantas que se van a ver afectadas son acerías eléctricas de productos largos y en España la única existente es la de Olaberria, que cuenta con una plantilla de alrededor de 410 personas.

Por lo tanto, no se descarta que se puedan producir paradas selectivas en esa planta guipuzcoana, aunque, desde el grupo, se insiste en que no se han concretado las plantas que van a ir parando. En el caso de la ACB de Sestao, no se vería afectada por esta decisión porque su actividad se centra en producto plano.

Sigue los temas que te interesan