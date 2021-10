La UE ya se plantea centralizar la compra de gas e intervenir el precio del CO2 para bajar la escalada de la luz

El mundo vive una crisis energética como consecuencia de una pandemia que ha paralizado la actividad económica. Y en la Unión Europea eso se traduce en récords históricos de luz y gas que no se espera que bajen hasta la primavera próxima.

Toca buscar soluciones y la Comisión Europea ya ha anunciado la creación de una plataforma de compra de gas centralizada pero también prevé intervenir el mercado de CO2, disparado como consecuencia de la descarbonización de la economía.

"Está todo relacionado. La crisis de la pandemia y la descarbonización han provocado una crisis de demanda además de la presión de las petroleras por desinvertir en su negocio tradicional", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Alejandro Vigil, analista senior de Bestinver Securities.

"Han caído las inversiones en explotaciones de gas y petróleo. Ya no son interesantes para el futuro. Pero viene el invierno, la actividad económica comienza a activarse, y nos damos cuenta de que no hay gas para todo. Es la consecuencia de la locura Covid".

Unión para comprar gas

El precio del gas ha subido casi un 300% desde el 1 de enero pasado. Un modelo de crecimiento que no es habitual. Y los futuros auguran que continuará haciéndolo a lo largo del invierno. En el mercado de futuros del TTF holandés (el de referencia en Europa), en las cotizaciones de sus dos últimas sesiones, los contratos de futuros para entrega en noviembre se dispararon un 60%, hasta un récord de más de 161 euros/MWh.

Evolución del precio del gas en el mercado TTF en 2021

China presiona para comprar gas ante la subida de los precios del carbón, el aumento de la demanda de electricidad y, sobre todo, la estricta aplicación de las normas medioambientales para reducir sus emisiones de CO2. Y los países europeos también luchan en el mercado internacional por hacerse con el preciado botín: el suficiente gas que les permita salvar el invierno.

Por eso, la Unión Europea propone la creación de esta plataforma centralizada que pueda hacer más fuerza a la hora de negociar compras de gas a terceros países.

"A corto plazo no servirá de nada", continúa Alejandro Vigil. "El problema es que no hay más gas. Porque se junten los países de la UE no va a cambiar en unos meses. Así que esta decisión no será muy efectiva".

En su opinión, "venimos de una caída superbrusca de la demanda y el sector está ajustando esos vaivenes. El próximo invierno probablemente no tengamos ese problema, pero las compañías o países de producción y extracción gasista no son capaces de subir su producción tan rápidamente".

Otra cuestión es si hay quienes están haciendo su agosto en una época de carestía de gas. "Probablemente", puntualiza el analista. "Pero de lo que no hay duda es que hay gas suficiente para abastecer los mercados ahora y en el futuro".

Reformar el mercado eléctrico

La reforma del mercado eléctrico es otro de los asuntos que se incluirán en la agenda europea. Pero, si se lleva a cabo, necesitará de varios meses, incluso años, para que sea una realidad. A corto plazo tampoco sirve.

"Si no se reforma el mercado mayorista de electricidad europeo, el gas seguirá marcando el precio marginalista, mientras que el resto de tecnologías podrían vender su producción a un precio mucho más bajo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón, experto en el sector eléctrico y socio de la consultora Neuroenergía.

"No tiene sentido en un contexto de transformación energética el modelo que se utiliza hasta ahora para casar los precios y, sobre todo, si no queremos que escenarios como el actual vuelvan a repetirse en el futuro", asegura.

Intervenir el mercado de CO2

Por último, la Unión Europea por fin se cuestiona la necesidad de intervenir el mercado de las emisiones de CO2, el ETS EU, que en solo un año ha triplicado su precio, desde los 20 euros/Tn hasta los 60 euros/Tn actuales.

Nadie duda ya de que los especuladores han ayudado a impulsar el coste del CO2 a niveles récord en Europa, el mercado de emisiones más grande del mundo. Algunos fondos, como el Energy Transition de BNP Paribas, han conseguido ganancias de más del 100% comprando derechos de emisión.

Sin embargo, según explica la consultora y trading Vertis, especializada en derechos de emisiones, el mercado ha sido testigo de una ola de ventas que han hecho caer su cotización a un mínimo de tres semanas. Entre otras razones porque se anticiparon los resultados de la sesión plenaria del Parlamento Europeo y de la reunión del Consejo Europeo.

"Ambos están discutiendo el desarrollo en el mercado energético europeo, la especulación en el EU ETS y el paquete Fit for 55".

"Discuten posibles intervenciones en el mercado para mitigar el efecto sobre los consumidores finales. Estas intervenciones, aunque necesarias, socavan la confianza en la autonomía de los mercados y la certeza por parte de los inversores que están observando de cerca las decisiones que podrían dictar el destino de sus posiciones largas", señalan desde Vertis.

"Son solo rumores pero ya influyen bajando el precio del CO2", puntualiza José María Berrendero, country manager de España, Portugal y Latam de Vertis. "Y si finalmente se interviene, podría aumentar el número de asignaciones gratuitas, pero una medida que no podría aplicarse hasta dentro de unos meses".

Sigue los temas que te interesan