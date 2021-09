Las eléctricas apoyan alejar la tarifa de la luz doméstica de la volatilidad del mercado diario

Las grandes eléctricas coinciden en que las medidas políticas para abaratar el precio de la luz tendrán poco impacto, y más aún en el corto plazo. Todas ellas aseguran que se seguirá pagando una electricidad cara hasta la primavera de 2022, tal y como adelantó ayer el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

"Hay mucha presión a corto plazo por el precio de la luz, pero no hay que olvidar cuál es el largo plazo", ha señalado Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España. "Hasta ahora los precios para el almacenamiento spot de gas eran bajísimos y en Europa no se previó la situación actual. Además, se une que el gasoducto NordStream 2 está entrando más tarde de lo que se pensaba y que Asia está tirando del GNL al alza".

"La evolución del gas lo empezamos a ver solo hace unos meses, pero lo que sí sabíamos era lo que estaba ocurriendo en el mercado de CO2. La Unión Europea alertó de las compras masivas, de la especulación pero no se ha hecho nada para evitarlo", ha añadido durante su participación en el VI Foro de Energía de 'El Economista'.

"Por eso, las medidas políticas van a tener poco impacto en el pool, tocar el mercado marginalista es un error, hay que desvincular el precio de la factura doméstica del pool", ha concluido.

Una tormenta en un vaso de agua

Para Bogas, las eléctricas no se han beneficiado de los precios altos de la electricidad. "Solo hay que echar cuentas y ver que nuestros resultados han caído un 25%. Y el problema no es el CO2, que ha sido diseñado para provocar el cambio, el problema fundamental es el gas".

Para el consejero delegado de Endesa, "si tomamos como referencia un cliente típico (consumo de 3.000 kWh/año con 3,3 kW de potencia contratada), ha pagado hasta el 31 de agosto una factura media de 56 euros/mes, muy similar a los 54 euros de 2012, 2015 o 2018".

"Es cierto que será 10 euros más cara que la del año pasado, pero estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua".

Aún así, está de acuerdo en que las medidas políticas ayudarán a rebajar el precio de la luz, pero no cree que tengan mucho recorrido. "Y si se decide sacar las nucleares o las hidroeléctricas del mercado marginalista, sería muy buena noticia para que se vea así a qué precio hay que retribuirlas".

Revisar la fiscalidad energética

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha abogado por la búsqueda de soluciones dentro de una regulación "ortodoxa" y por un análisis de la fiscalidad ante la escalada de los precios de la luz.

"Estamos donde estamos, vamos a ser constructivos y poner todas las alternativas y la aportación de soluciones dentro del marco español y europeo, hemos tenido siempre esta actitud y mantenemos la misma actitud de buscar soluciones dentro de una regulación ortodoxa", ha afirmado.

A su juicio, cualquier modificación normativa o regulatoria debe estar encuadrada dentro del "buen hacer ortodoxo de la seguridad jurídica" porque "nos jugamos mucho". De hecho, cuando se han buscado soluciones en el pasado que han ido en contra de la seguridad jurídica se ha traducido en preocupación en los inversores.

"Las administraciones deben preocuparse de mantener esta buena imagen no solo para el sector energético, sino para el país", ha indicado.

Asimismo, la consejera delegada de Iberdrola España ha instado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a realizar un análisis de la fiscalidad. España es el cuarto o quinto país con más componentes fiscales y que más del 50% de los precios que llegan al consumidor está compuesto por impuestos.

En este sentido, ha señalado que la reducción del IVA es una medida que "va en el buen camino" y ha reconocido que se trata de un "tema difícil". "Entiendo que es una manta de la que tiras de una esquina y dejas desvestida la otra esquina", ha señalado.

Asimismo, Santamaría ha indicado que el PVPC es una tarifa única en su diseño que afecta a más de 10 millones de consumidores y ha considerado "necesario y urgente" revisarla.

"El caso el caso de Portugal es paradigmático, los consumidores portugueses no se han enterado de nada, porque tiene una fijación de precios anual en la que están aislados de las fluctuaciones que se producen", ha indicado.

No todo es electricidad

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido a Bruselas y a los gobiernos europeos que pongan más derechos de CO2 en el mercado mientras no haya mecanismos de ajuste en frontera y dure la tensión en los precios de la electricidad.

"Hay que hacerlo para bajar los precios del CO2 e ir en contra de la especulación con esos derechos, y eso se puede hacer de forma inmediata", ha señalado.

El CEO de Repsol ha advertido de que hay inversores y especuladores, conscientes de la estrategia de la Comisión Europea de avanzar más rápido en los objetivos de descarbonización que el resto del mundo, que se están posicionando en el mercado de CO2, "y eso está haciendo que el consumidor eléctrico esté pagando lo que paga en la actualidad".

"No podemos pensar que Europa va a correr indefinidamente y el resto del mundo no. Estos precios del CO2 tienen consecuencias en el consumidor y en la competitividad industrial", ha alertado, explicando que la producción se traslada a China, Turquía o India, donde no existen esos límites de emisiones.

A su juicio, estas políticas están conllevando un mayor coste para consumidor, una pérdida de competitividad y un aumento de la huella de CO2 en el mundo.

Imaz ha arrancado su intervención reflexionando sobre quién va a pagar la factura de la transición energética. "¿Cuánto cuesta esto? La factura de la transición la están pagando los consumidores y la competitividad de la industria. Hay un elefante muy grande en la habitación", ha advertido.

También se ha preguntado por qué se asocia descarbonización con electrificación, cuando la electricidad, cuyas ventajas no ha puesto en duda, no tiene aún nsolución para el transporte aéreo o marítimo o producción intensiva, como la siderúrgica.

El PVPC, el más barato

En el caso de Acciona Energía, su CEO Rafael Mateo ha recordado que "el PVPC, o tarifa regulada, se ha demostrado que es la fórmula más barata respecto a las mejores ofertas del mercado liberalizado".

"La volatilidad del pool diario no es una novedad, sino los altos precios del gas". Por eso, ha defendido acelerar la incorporación de renovables en el mix eléctrico y reducir la dependencia energética del país, que aún es de más del 75%.

"El objetivo es basar nuestro sistema energético en recursos ilimitados y autóctonos, y esos son las renovables, además de ser más eficientes en costes".

La sostenibilidad económica

Por último, Rui Teixeira, consejero delegado de EDP España, ha recordado que Europa se encuentra inmerso en el plan 'Fit for 55'. "El desarrollo económico deber ir de la mano de la sostenibilidad. Si no es así, veremos más eventos climáticos extremos, con un coste muy superior a cualquier otro".

"Por eso, lo importante no es hablar del corto plazo, sino mirar más allá, con más electrificación, introducción del hidrógeno verde, más renovables, pero también más innovación tecnológica".

De hecho, si se sigue por ese camino, "en 2030 no es tan claro que se necesite el gas gracias a las tecnologías que van a ir evolucionando en esta década".

Sigue los temas que te interesan