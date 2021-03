Iberdrola vuelve a Japón con un nuevo proyecto de eólica marina de 600 MW

Iberdrola acelera su apuesta por el mercado eólico marino nipón, con un nuevo proyecto de 600 MW, tras el acuerdo alcanzado con la promotora local de energías renovables Cosmo Eco Power (filial de Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.) y la ingeniería Hitz. Juntos desarrollarán el proyecto Seihoku-oki, en la prefectura de Aomori, al noroeste del país.

El parque eólico marino Seihoku-oki, en desarrollo, participará en la ronda 2 de la subasta prevista por el Gobierno nipón entre este año y 2022. Tras la transacción -sujeta a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones-, el proyecto será liderado por Iberdrola y Cosmo Eco Power, con derechos de voto similares, junto a Hitz.

La operación se produce seis meses después de la adquisición del 100% de la promotora nipona Acacia Renewables -con una cartera eólica marina en el sur del país de 3.300 MW- y la sexta en el mercado eólico marino desde principios de 2020.

Acacia Renewables cuenta con dos parques eólicos marinos en desarrollo, con una potencia conjunta de 1.200 MW, que podrían estar operativos en 2028. Adicionalmente, dispone de otros cuatro proyectos en cartera, que suman una capacidad de 2.100 MW. Estos seis proyectos serán desarrollados por Iberdrola junto a Macquarie´s Green Investment Group (GIG).

Fuerte potencial de futuro

La compañía competirá en las rondas 2,3 y 4 -las dos últimas previstas para 2023/2024- de las subastas anunciadas por el Gobierno nipón, posicionándose en etapas de desarrollo inicial en un mercado con un gran potencial de crecimiento.

La capacidad eólica marina instalada en Japón se reduce en la actualidad a unos 70 MW, pero el país ha desplegado una estrategia para descarbonizar su mix energético y promover la independencia energética.

De hecho, las previsiones apuntan a que el mercado alcanzará los 30.000-45.000 MW eólicos marinos instalados en 2040, según el Consejo para el Diálogo Gobierno-Industria para la energía offshore del país.

Eólica marina

La eólica marina se ha confirmado como uno de los vectores de crecimiento del grupo: cuenta con 1.300 MW instalados -Wikinger, East Anglia ONE y West of Duddon Sands- y triplicará esta capacidad con la construcción en la actualidad de 2.600 MW.

La cartera actual de esta tecnología suma 19.000 MW, de los que 9.000 MW están listos para su construcción y 10.000 MW previstos para su desarrollo en mercados como Estados Unidos, Suecia, Japón, Polonia e Irlanda.

En 2020, los proyectos eólicos marinos contribuyeron al EBITDA con 585 millones de euros, tras crecer un 72%; aportación que ascenderá hasta los 2.300 millones de euros en 2030.