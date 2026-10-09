El fenómeno del 'outlet' despega en España: Primaprix dispara sus ventas un 34% y alcanza los 465 millones de euros en 2025

La filial española de Primaprix paga un 'royalty' del 1% sobre sus ventas a su matriz en Luxemburgo, tras haberle vendido la marca por 17,07 millones de euros.

La cadena continuó su plan de expansión en España sumando 32 tiendas más, para un total de 277 puntos de venta operativos al cierre del año.

El beneficio neto de la compañía de 'outlet' se disparó un 75,5% en 2025, alcanzando los 23,5 millones de euros.

Primaprix cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 465,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 34% respecto al año anterior.

En 2015, Primaprix abrió su primera tienda en Alcorcón (Madrid) de la mano de su fundador Carlos Villar (exdirector de Dia en Brasil). Desde entonces, este modelo de negocio basado en vender primeras marcas a precios bajos no ha dejado de crecer hasta llegar a los 277 puntos de venta.

El ejercicio 2025 lo cerraron con una facturación de 465,2 millones de euros, un 34% más respecto a los 347,7 millones facturados en 2024.

Mucho más creció su beneficio neto. En concreto, un 75,5% más llegando a los 23,5 millones, según se detalla en sus cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía ha continuado su plan de expansión, alcanzando las 277 tiendas operativas en el territorio español al cierre de 2025 (32 tiendas más que en 2024).

Y para el cierre de 2026 su crecimiento sigue imparable: estiman un número de aperturas de tiendas similar al de los dos años anteriores.

El ascenso de Primaprix está ligado al de otros conceptos muy parecidos, como Action y Normal.

Un 25% de la población compra en alguno de estos tres retailers, según un estudio de Worldpanel by Numerator (antigua Kantar Worldpanel).

“Cada vez tienen más peso en productos de lavavajillas, refrescos o patatas”, aseguró hace unas semanas Bernardo Rodilla, Retail Client Director de Worldpanel by Numerator.

Además, el experto explicó que Primaprix también se ve favorecida por los cambios de hábitos de los consumidores, quienes van más veces al supermercado y hacen cestas más pequeñas y fragmentadas.

Su éxito

El éxito de su modelo radica en ofrecer primeras marcas (en alimentación, droguería, perfumería, bazar) con descuentos habituales de entre el 30% y el 70% respecto al supermercado convencional.

Se dirige al consumidor que aprecia las marcas de fabricante, pero es sensible al precio y más en un momento en el que la inflación hace mella en su bolsillo.

Dado que el stock depende de los lotes comprados, las estanterías varían semanalmente. Esto genera en el comprador una sensación de urgencia por escasez.

A su vez, al no almacenar gran inventario durante largos periodos, reducen significativamente el coste financiero y de almacenamiento.

Marca vendida

Detrás de este fenómeno está su matriz Primaprix SCA. En diciembre de 2023, la filial española vendió la marca Primaprix y sus dominios de internet a su entidad matriz en Luxemburgo por un valor de 17,07 millones de euros.

El pago por parte de la sociedad luxemburguesa se pactó de forma aplazada hasta el año 2030. Al cierre de 2025 la matriz aún le adeuda 8,53 millones de euros a la empresa española.

Como consecuencia de haber transferido la titularidad de la marca a Luxemburgo, la empresa en España paga desde entonces un royalty del 1% sobre sus ventas a Primaprix SCA.

En el ejercicio 2025, esto supuso un gasto de 4,5 millones de euros transferidos a la sociedad luxemburguesa (frente a 3,41 millones en 2024).

Además, la sociedad española actúa como garante y avalista de más de 41,4 millones de euros en préstamos bancarios (con Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell) concedidos a su matriz en Luxemburgo, además de avalar 3 millones de euros a la filial en Francia.