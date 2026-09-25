El sector ‘agro’ respalda el IVA al 0% para alimentos básicos de Feijóo ante su situación “crítica”

La rebaja fiscal anterior a los alimentos básicos supuso un coste de más de 2.000 millones de euros en dos años para el Estado.

Según expertos, la reducción del IVA podría no trasladarse íntegramente al consumidor debido a otros costes, y supondría una merma en la recaudación estatal.

La medida beneficiaría a productos como carne, pescado y conservas, que quedaron fuera de la rebaja anterior de IVA impulsada por el Gobierno de Sánchez.

El sector agroalimentario respalda la propuesta de Feijóo de aplicar un IVA del 0% a todos los alimentos básicos ante la situación crítica de precios.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un IVA del 0% para todos los alimentos básicos. Una medida que gran parte del sector acoge con los brazos abiertos.

Esta medida afectaría a los alimentos básicos (leche, huevos, aceite, fruta...), incluyendo carne, pescado y conservas, que se quedaron fuera de la rebaja temporal del IVA aplicada por Pedro Sánchez para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania.

Y es precisamente desde el sector pesquero donde mejor han acogido esta propuesta. “Nos parece algo muy necesario para afrontar ahora esta situación crítica”, detalla a este periódico Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), en referencia a la escalada de precios.

El impacto de la medida tendría dos efectos inmediatos. El primero es afín a todos los grupos de alimentos: se reduciría el precio para los consumidores.

Y, el segundo, afecta especialmente al sector pesquero. “Sería un mensaje del Gobierno de que comer pescado es fundamental en la dieta española y sería la mejor campaña de promoción que podríamos tener para animar a los consumidores a consumir pescado sería con esta medida”, señala Garat.

También defienden que fomentaría la dieta mediterránea y la prevención de enfermedades, lo que generaría un ahorro en costes sanitarios a largo plazo.

No son los únicos a favor. Desde La Distribución (antigua Anged) la propuesta del PP casa con lo que vienen tiempo reclamando para proteger a los grupos más vulnerables.

La patronal de Carrefour y El Corte Inglés está a favor de las medidas tributarias que hayan demostrado eficacia en contención del IPC, como la rebaja del IVA a los alimentos o la energía.

Este mismo año, en una entrevista a El Español-Invertia, Ignacio González, el presidente de Aecoc (asociación de fabricantes y distribuidores), hacía referencia a ello también.

“Si el impacto de la inflación es muy importante, el Gobierno debería “pensar en medidas, como se han tomado en otros momentos, de reducción temporal del IVA en alimentos principales”, dijo.

La medida, en principio, sería hasta diciembre para hacer frente a una inflación que se disparó al 4,3% interanual en agosto, siete décimas más respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector espera que el Gobierno tome nota de esta propuesta y la ponga en funcionamiento.

Para el líder de los populares permitirá que los hogares puedan disponer de más renta, que se reduzcan los costes que soportan quienes producen los productos o que se eliminen las cargas burocráticas que repercuten en el coste del productor y desde el productor en el consumidor.

Beneficios y perjuicios

Como ya hemos comentado, el principal beneficio sería una reducción del precio de los alimentos para los consumidores, especialmente sería relevante para los hogares con menores ingresos.

Asimismo, habría una mayor capacidad de compra de los hogares, reducción de la carga fiscal sobre una necesidad básica y menor inflación alimentaria.

Sin embargo, “un IVA del 0% no garantiza por sí solo una bajada equivalente de los precios, porque los precios de los alimentos también están condicionados por los costes de producción, transporte, energía y distribución, entre otros factores”, detalla Miguel Ángel López, docente de EAE Business School.

En cuanto a los perjuicios, el profesor destaca que el beneficio no necesariamente llegaría íntegramente al consumidor.

“Es posible que supermercados, fabricantes y otros intermediarios podrían quedarse con una parte de la reducción si los precios no disminuyeran en la misma proporción”, dice.

Asimismo, recuerda que suprimir el IVA a los alimentos frescos y básicos supone una merma de recaudación de las arcas públicas.

Coste

Algo que se pudo ver con la rebaja del IVA de los alimentos que aplicó el Gobierno de Pedro Sánchez supuso un coste fiscal total acumulado en dos años para el Estado de más de 2.000 millones, según datos de la Agencia Tributaria.

Recordemos que la medida estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2025 (aunque desde el mes de octubre de 2024 se fue retirando progresivamente). Se aplicó en dos tramos diferenciados.

Por un lado, supuso la bajada del 4% al 0% (alimentos de primera necesidad). Afectó al pan común, harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales.

Por otro lado, se rebajó del 10% al 5% los aceites de semilla y las pastas alimenticias.

El aceite de oliva tuvo un recorrido particular. Comenzó con una rebaja del 10% al 5% en 2023. Sin embargo, debido a la sequía y la escasez de cosecha, su precio se disparó históricamente.

Por ello, a mediados de 2024, el Gobierno aprobó bajar el IVA del aceite de oliva al 0%.

El Gobierno decidió dejar fuera de esta rebaja a la carne y el pescado (que mantuvieron su IVA del 10%), argumentando el alto coste fiscal que supondría incluirlos.