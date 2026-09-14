Puig compra el 50% de Isdin a Esteve por 1.200 millones de euros y se hace con el control total de la compañía

La compra refuerza la estrategia de Puig en el sector dermocosmético y culmina una colaboración de 50 años entre las familias Esteve y Puig.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y, hasta su cierre, Isdin continuará operando bajo su estructura actual.

El acuerdo contempla un pago inicial de 900 millones de euros en 2027 y un pago diferido de 300 millones en 2029, financiados con recursos propios y deuda.

Puig adquiere el 50% restante de Isdin a Esteve por 1.200 millones de euros, logrando así el control total de la compañía dermocosmética.

Puig ha firmado un acuerdo con Corporación Químico-Farmacéutica Esteve para adquirir el 50% restante de Isdin por un precio fijo de 1.200 millones de euros, pasando a controlar el 100% de la compañía dermocosmética.

Según los términos del acuerdo, Puig pagará 900 millones de euros en efectivo en la fecha de cierre de la operación, prevista para el primer trimestre de 2027.

Además, realizará un pago diferido fijo de 300 millones de euros, sin devengo de intereses, a abonar en el primer trimestre de 2029, según el comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se financiará mediante una combinación de recursos propios y deuda financiera.

Tras el cierre de la compra, Puig espera mantener un ratio de deuda neta/ebitda ajustado inferior a 2,0x, en línea con las previsiones financieras comunicadas previamente por la compañía.

La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de control de concentraciones en las jurisdicciones que resulten aplicables.

Hasta el cierre, Isdin seguirá operando de forma habitual bajo sus estructuras de gobierno actuales.

Para Puig esta compra se enmarca en su estrategia de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético, adquiriendo la totalidad del capital social de Isdin.

La transacción marca un nuevo capítulo en una colaboración iniciada hace 50 años, cuando las familias Esteve y Puig unieron su experiencia en ciencia y belleza para crear Isdin.

Desde entonces, ambas familias han impulsado el desarrollo de la compañía hasta convertirla en una empresa internacional de dermatología y cuidado de la piel, reconocida por su enfoque científico y su compromiso con la innovación.