La producción de aceituna de mesa alcanzará las 638.000 toneladas, un 27% más que el año pasado

Un trabajador en la campaña de la aceituna de mesa. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA La producción de aceituna de mesa en España alcanzará las 638.000 toneladas, un 27% más que el año pasado y un 37,2% por encima de la media de las últimas cuatro campañas. Las variedades Manzanilla, Gordal y Hojiblanca son las más destacadas, con la Manzanilla estimada en 214.000 toneladas y la Hojiblanca en 283.000 toneladas. Andalucía produce el 80% de la aceituna de mesa española, y la campaña sevillana empleará a unos 45.000 trabajadores durante la recolección. Más de la mitad de la cosecha pasada se exportó, aunque las ventas internacionales cayeron un 6% debido a aranceles y la incertidumbre global; el consumo nacional creció un 1%.

La cosecha de aceituna de mesa, que comienza ya con las variedades más tempranas, alcanzará este año las 638.000 toneladas, un 37,2% más que la media de las últimas cuatro campañas y un 27% por encima del año pasado.

Los datos del segundo aforo presentado por la Interprofesional del sector, Interaceituna, obedecen a una buena respuesta de los olivares tras las aguas abundantes de otoño e invierno.

Sin embargo, no ha caído una gota desde febrero, con lo que los secanos y riegos deficitarios llegan a la recolección exhaustos.

Sin lluvias tempranas de otoño parte de esta producción estimada podría destinarse a aceite, en vez de ir a una entamadora.

“Las cifras del aforo aún hay que tomarlas como orientativas teniendo en cuenta que hablamos de un producto como la aceituna de mesa que necesita agua tras cinco olas de calor este verano”, dice Gabriel Cabello, presidente de Cooperativas Agroalimentarias en España y Andalucía para aceituna de mesa.

Variedades

Las primeras cuadrillas en el Aljarafe y la zona de Utrera están ya en el campo recogiendo aceitunas Manzanilla y Gordal. Son variedades cuya recolección no se puede mecanizar y son intensivas en mano de obra.

La variedad Manzanilla podría alcanzar las 214.000 toneladas. En zonas como el Aljarafe y las vegas de Sevilla los árboles están cargados. Tanto que buena parte del fruto aún no tiene calibre suficiente y necesita más agua.

La producción de Gordal se estima en unas 33.000 toneladas.

Más tarde, en torno al día 15, se generalizará la recolección de Hojiblanca, que puede llegar a las 283.000 toneladas, con lo que sería la predominante en las entamadoras. Esta variedad sí puede ser recogida con máquinas, lo que permite a sus productores abaratar costes.

Hay otras variedades locales que también tienen su peso. La Carrasqueña puede llegar a 57.000 toneladas y la cacereña a 34.000.

Y la cosecha incluye a otras variedades en verde, como Aloreña, Cuquillo, Pico Limón y Verdial.

Aunque tal vez la primera que se coja sea la Cornezuelo, variedad propia de Jaén, muy apreciada pero con producciones muy cortas, con un gran porcentaje de producción y consumo familiar, no industrial.

Andalucía produce el 80% de la aceituna de mesa española. Y Sevilla es la principal provincia productora. UGT FICA Andalucía calcula una cosecha de entre 200.000 y 220.000 toneladas.

Se estima que la campaña sevillana empleará a aproximadamente a 45.000 trabajadores durante los 30 o 40 días que durará la recogida.

Prácticamente la mitad de los olivares que se destinan a aceituna de mesa tienen aportaciones de agua. “Unas suficientes, otras de apoyo, algunos claramente deficitarios”, apunta Gabriel Cabello desde Cooperativas.

Mercados

Más de la mitad de la cosecha pasada, con medio millón de toneladas, ha encontrado salida en los mercados internacionales. Sin embargo, la exportación cayó un 6% por los aranceles y las situaciones de incertidumbre internacional (guerras, crisis de Ormuz…).

Los problemas con los aranceles de la aceituna de mesa española son anteriores a la actual tanda impositiva de Trump, por lo que el producto, especialmente la aceituna negra, acumula ya años de caída de ventas en este mercado, que está siendo copado por otros países productores.

El consumo nacional, de más de 200.000 toneladas anuales, experimentó un repunte del 1%, según datos de Cooperativas.

Hay incertidumbre sobre cómo se comportarán los precios este año, porque en años de producciones altas las cotizaciones suelen caer. Hay además un enlace considerable por la caída en las exportaciones.

Los productores, explica Cabello, están sin embargo soportando un incremento fuerte en sus costes de producción (mano de obra fundamentalmente, pero también combustibles, fertilizantes o energía) que exigen unos precios adecuados para llegar al umbral de rentabilidad.

El olivar en España abarca 2,75 millones de hectáreas de las cuales 197.335 hectáreas corresponden a olivar de mesa (77.650 hectáreas de olivar de aceituna de mesa y 119.685 hectáreas de aptitud mixta). El olivar de mesa representa un 7% del total de la superficie total olivarera.

España es líder mundial en producción de aceituna de mesa. La producción española representa de media el 62% de la producción de la UE y el 17% de la producción mundial.