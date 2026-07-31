Argentina, el gran lastre de Dia: acumula pérdidas millonarias y cierra supermercados entre rumores de venta

La compañía afirma que su prioridad es mantener la actividad en Argentina pese a la crisis económica, la devaluación del peso y la caída del consumo.

Mientras Dia reduce tiendas en Argentina, su negocio en España crece, donde ganó 51 millones y amplió su red a 2.406 establecimientos.

En el primer semestre de 2026, Dia Argentina registró pérdidas de 24,4 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

El Grupo Dia acumula pérdidas millonarias en Argentina y ha cerrado 11 supermercados en los últimos seis meses, entre rumores de venta de su filial en el país.

El Grupo Dia ha conseguido en los últimos años deshacerse de sus negocios menos rentables (Portugal, Brasil...) para limitar su presencia a dos países: España y Argentina. La estrategia en España le ha salido bien, pero en Argentina no. Su negocio al otro lado del charco no para de perder dinero entre rumores de venta.

En concreto, en el primer semestre de 2026 sus números rojos ascendieron a 24,4 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

Situación que arrastra desde hace años. Dia Argentina cerró el ejercicio 2025 con 51 millones de pérdidas.

Con esta delicada situación, los rumores de venta ya han saltado. Hace unos días el diario argentino La Nación aseguró que la cadena de supermercados había puesto en marcha un proceso, de la mano de Banco Santander, para encontrar un comprador o socio para su operación en Argentina.

Desde Dia rechazan hacer comentarios sobre estos rumores. Simplemente se limitan a decir que están enfocados en “sostener la actividad en el país” y en mejorar la experiencia de los clientes.

“Tenemos una posición relevante en el mercado local. El foco es claramente este, si hubiera otra decisión sería informada”, dijo Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia, en la rueda de prensa de presentación de resultados semestrales de la cadena del pasado jueves.

Todo ello a pesar de las pérdidas y de que su tamaño en el país va menguando poco a poco. Actualmente cuentan con 996 establecimientos. Se trata de 11 tiendas menos que hace seis meses.

Estos cierres son de supermercados que no tenían resultados positivos. Algo que en Dia califican de “normal”.

La reducción de tiendas, como estrategia, no está contemplada. “No es un tema estructural que nos haga pensar en un cierre de tiendas importantes”, añadió el CEO.

De hecho, desde Día destacan que crecen en cuota y que “el mercado se está estabilizando”, por lo que tienen perspectivas positivas para el segundo semestre del año.

Pero el lastre del negocio argentino se nota en el grupo, que cerró el semestre con un beneficio neto de 22,2 millones de euros, un 37% menos.

La situación de Argentina contrasta mucho con la de España. En nuestro país, Dia ganó 51 millones, un 6,4% más y aumentó su red de tiendas hasta las 2.406, 48 más.

También ha pasado por un proceso de transformación que le ha permitido, además de ser rentable y abrir tiendas, cambiar su imagen de cara a los consumidores. Es, por tanto, el único motor de crecimiento del grupo.

Dia en Argentina

Argentina es un mercado histórico para la cadena, donde lleva casi 30 años operando.

Su primera tienda la abrió el 4 de abril de 1997 en la Avenida Beiró, en el barrio porteño de Villa Devoto (Buenos Aires).

Para sostener una rápida expansión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en 1999 abrió su primer centro de distribución logístico, en Vicente López.

La cadena introdujo en el mercado argentino el formato de hard discount (descuento duro) en las tiendas de proximidad con un surtido basado en su marca propia que tuvo años de éxitos.

En 2023 celebró el hito corporativo de inaugurar su tienda número 1.000.

Y tocó techo un año después al llegar a las 1.050 tiendas en el país, de las que más del 75% eran franquicias. A partir de ahí se ha ido reduciendo su tamaño.

El problema es que el negocio de Grupo Dia en Argentina lleva años afectado gravemente por una combinación de crisis macroeconómica local, acelerada devaluación del peso, caída masiva del consumo e impacto del ajuste contable por hiperinflación.

De ahí que suenen los rumores de venta, aunque los antecedentes reflejan que la operación es difícil.

Otras marcas

Otros rivales como Carrefour también intentaron quitarse de en medio sus supermercados en Argentina.

La cadena contrató a Deutsche Bank para vender un paquete de 700 tiendas e incluso llegó a tener varias ofertas.

Pero a inicios de 2026, Carrefour anunció que cancelaba el proceso de venta. Concluyó que las ofertas no reflejaban el valor real ni el potencial de generación de caja de su operación argentina.