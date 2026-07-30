Dia gana 51 millones en España hasta junio mientras que su negocio en Argentina registra 24 millones de pérdidas

El grupo realizó 48 aperturas netas de tiendas en España durante el semestre, acercándose a su objetivo anual de 100 nuevas aperturas.

Dia Argentina registró pérdidas de 24,4 millones de euros, un 5% más que el año anterior, afectada por la devaluación del peso frente al euro y la caída de ventas.

Las ventas totales de Dia en España crecieron un 11,6% interanual hasta los 2.954 millones de euros, impulsadas por el aumento de clientes del Club Dia y la expansión de tiendas.

Grupo Dia obtuvo un beneficio neto de 22,2 millones de euros en el primer semestre, con España como principal motor de crecimiento al aportar 51 millones de euros.

El grupo Dia cerró el semestre con un beneficio neto de 22,2 millones de euros, un 37% menos, siendo España el motor de crecimiento de la cadena de alimentación con 51 millones de beneficio.

Se trata de un crecimiento del 6,4% interanual, a pesar del efecto comparativo adverso producido por un ingreso fiscal no recurrente de 9 millones de euros en la primera mitad de 2025. Excluyendo este efecto, el beneficio neto de Dia España mejora un 30%.

También experimentó un crecimiento de las ventas totales del 11,6% interanual, hasta alcanzar los 2.954 millones de euros.

Este crecimiento se apoya en un crecimiento de las ventas comparables (LfL) del 8,4%, complementado por una contribución del 3,2% del plan de expansión.

La base de clientes del Club Dia continúa aumentando y ya representan el 57% del total de las ventas, lo que supone un incremento interanual del 12,7%.

Además, en el primer semestre realizaron 58 aperturas y 10 cierres, es decir, 48 aperturas netas que sitúan a Dia España un paso más cerca de alcanzar su objetivo de 100 aperturas netas este año.

La cadena cuenta con 2.406 tiendas en España y 996 en Argentina. En total, son 3.402.

Argentina

Por otro lado, Dia Argentina mantiene el foco en la eficiencia operativa y la disciplina financiera en un contexto de estabilización económica.

Pero aun así siguió registrando pérdidas de 24,4 millones de euros, un 5% más que en el primer semestre de 2025.

Si bien la comparativa interanual todavía refleja un descenso del 4,6% en el volumen total de ventas durante el semestre (-4,3% en 2T), la evolución secuencial confirma la trayectoria de estabilización iniciada en la segunda mitad de 2025.

Expresadas en euros, las ventas brutas se contrajeron un 12,4% interanual (-4,1% en 2T), hasta los 722 millones de euros afectadas por la apreciación del euro frente al peso argentino del 37,4%, más que compensando el efecto de la inflación acumulada en el mismo periodo.

“Los avances de nuestro Plan Estratégico ‘Creciendo cada día’ son hoy más visibles que nunca. Seguimos creciendo de forma rentable, acelerando nuestra expansión orgánica, fortaleciendo nuestra excelencia operativa y manteniendo una sólida disciplina financiera”, señala Martín Tolcachir, CEO del Grupo Dia.