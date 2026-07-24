Cristina Álvarez anuncia que El Corte Inglés actualizará su plan estratégico con un proyecto inversor "más ambicioso"

El grupo cerró su ejercicio 2025-2026 con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más, y redujo su deuda financiera neta a 1.648 millones.

La presidenta Cristina Álvarez destacó la importancia de la tienda física, el canal online y la personalización mediante inteligencia artificial.

Javier Catena ha sido ratificado como nuevo consejero delegado y será el encargado de implementar el nuevo plan estratégico.

El Corte Inglés actualizará su plan estratégico en septiembre, con un proyecto inversor más ambicioso enfocado en crecimiento, logística y tecnología.

El Corte Inglés actualizará su plan estratégico de cara a septiembre, cuando se presente al consejo. Así lo ha asegurado Cristina Álvarez en su primera junta de accionistas como presidenta de la firma tras relevar a su hermana Marta el pasado 15 de enero.

Dicho plan contemplará un proyecto inversor “más ambicioso” centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el aprovechamiento de nuevas capacidades tecnológicas.

Javier Catena será el encargado de implementar el plan. De hecho, en la junta se ha ratificado su nombramiento como consejero delegado del grupo.

Recordemos que el pasado año se aprobó una inversión de 3.000 millones de euros hasta 2030.

Estos fondos iban a ir destinados a la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.

Discurso

En su discurso ante los accionistas, la presidenta recalcó como aspectos estratégicos el servicio al cliente, la tienda física como valor diferencial y la excelencia en el producto.

“La tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica”, dijo.

La presidenta puso también en valor el canal online que “gana peso día a día”.

Y puntualizó: “Nuestra web y nuestra app se han convertido en la puerta de entrada de muchos clientes”.

Junta de accionista de El Corte Inglés celebrada el 24 de julio de 2026. El Corte Inglés.

También recordó que “El Corte Inglés es la casa de las marcas” y que las capacidades y experiencia de la compañía permiten “ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales”.

Respecto a la inteligencia artificial afirmó que, sin sustituir nunca “la esencia de nuestra empresa”, debe “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y, sobre todo, interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”.

Resultados

La Junta de Accionistas de El Corte Inglés, celebrada hoy en Madrid, ha aprobado por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración, entre las que se incluyen el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad, y la aplicación del resultado.

El Corte Inglés cerró su ejercicio 2025-2026 con un incremento del beneficio neto del 22,8%, hasta alcanzar los 628 millones de euros, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento del 1,1% y del 2% a superficie comparable.

Por su parte, la deuda financiera neta se redujo en 148 millones de euros, hasta 1.648 millones de euros.

Para la presidenta “estos resultados son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros”.