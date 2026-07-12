Diego Maus (IFA): “La manera de competir con las cadenas de surtido corto es a través de la marca de fabricante”

El grupo IFA se mantiene entre los mayores generadores de empleo en España, con 88.493 empleados, y afronta retos como la rotación laboral, la incorporación de mano de obra extranjera y el absentismo.

IFA está diseñando un nuevo plan estratégico para 2027-2029 con el objetivo de transformarse de una central de compras a una central de servicios, potenciando el uso compartido de datos con los fabricantes.

En 2025, la marca de fabricante representó el 78,1% de las ventas del grupo IFA, que logró una facturación récord de 45.573 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior.

Diego Maus, director general de IFA, destaca la importancia de la marca de fabricante para competir contra cadenas de surtido corto como Mercadona, Lidl o Aldi.

Diego Maus (Madrid, 1970) lleva al frente de la central de compras IFA desde enero de 2025. Un año y medio en el que le ha tocado dirigir una compañía que cuenta como asociados a Ahorramás, Bon Preu, Dinosol o Gadis y que, al igual que muchos supermercados, se ha visto afectada por el conflicto en Oriente Medio.

“La presión en costes evidentemente ha existido, pero lo positivo es que esa presión se ha podido absorber de momento”, asegura en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Algo que no elimina la incertidumbre que existe todavía. “Ahora nos falta visibilidad sobre los plazos en los cuales las cadenas de suministro se van a restablecer o saber cuándo se abrirá de manera generalizada el Estrecho de Ormuz”, dice el directivo.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

Por lo que alerta de que si no se encuentra una solución en el medio plazo, puede llegar un momento en el que “podamos sentir tensiones que acaben teniendo un impacto en la cesta de la compra”.

Y ahí, si eso se produce, cree que se necesitará algún tipo de ajuste o ayuda por parte del Gobierno para ser capaces de mantener la atracción del consumo, ya sea en forma de rebaja del IVA de los alimentos o de otro tipo.

Si bien es cierto, en la situación actual, y si esta estabilidad se consolida, se sienten cómodos con los niveles impositivos que tienen.

En este contexto, y con el bolsillo del consumidor aún tocado por los periodos inflacionistas, desde IFA son conscientes de que la tendencia de mercado es a potenciar la marca blanca o de distribuidor, que actualmente ronda el 50% de la cesta de la compra.

Una tendencia que choca con su modelo de negocio basado en la proximidad, los frescos y la marca de fabricante. Muy diferenciado del de cadenas de surtido corto como Mercadona, Lidl o Aldi.

De hecho, en 2025 la marca de fabricante representó el 78,1% de las ventas totales del grupo IFA.

Y hablamos de un año que cerraron con facturación récord global de 45.573 millones de euros en España, Italia y Portugal, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2024.

Por lo que a pesar del auge de la marca blanca, la de fabricante siguió creciendo entre los supermercados regionales de IFA.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

“Estamos convencidos de que la manera de competir con otras compañías de surtido corto es a través de la marca de fabricante”, indica.

No por ello dan de lado la marca de distribuidor. IFA cuenta con varias propuestas que pone a disposición de los consumidores a través de los supermercados regionales porque son conscientes de que “el precio es importante para el cliente”.

Y hablamos de un cliente que ha evolucionado mucho. Diego Maus lo describe como un consumidor cada vez más omnicanal, mucho más informado y que exige total transparencia a las marcas sobre la calidad y los valores nutricionales de lo que consume.

El director general de la central de compras especifica que en su día a día ese usuario “busca una relación con la tienda mucho más rápida, flexible y personalizada”, vinculando estrechamente la alimentación con la salud, el deporte y el bienestar.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

Además, “el cliente va más veces a comprar, pero gasta menos en cada ocasión”, comenta.

De hecho, explica que las compras pequeñas (de uno a cuatro productos) ya representan el 45% del total de las cestas en España, y si se suman las cestas de proximidad (de cinco a once productos), alcanzan el 80%. Por lo que adaptarse al usuario es todo un reto.

Plan estratégico

En paralelo, Diego Maus está junto a su equipo directivo diseñando el nuevo plan estratégico para 2027-2029 que se anunciará dentro de unos meses.

Aunque no puede desvelar muchos detalles, el máximo ejecutivo de IFA señala que es “ambicioso” porque pretenden “aumentar el valor” que aportan a los asociados de IFA.

Y ese valor no sólo está en la compra y en la negociación comercial, sino a la hora de complementar su catálogo de servicios.

“Queremos transformarnos de una central de compras a una central de servicios”, comenta.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

Y ahí, añade, es fundamental el uso de los datos para ser “capaces de anticipar las discusiones comerciales internas entre IFA y sus asociados”.

De hecho, IFA cuenta con iniciativas como IFA Delfos, un proyecto de datasharing que impulsa la colaboración con fabricantes a través del uso compartido de datos de ventas.

El programa mejora la gestión de la información comercial, la eficiencia de las acciones comerciales, la colaboración con los fabricantes.

Para IFA sus asociados son muy importantes, casi tanto como que su modelo de negocio sea parecido.

Uno de los elementos en común es que tengan un accionariado familiar y que la mayoría de sus tiendas sean supermercados de proximidad.

Actualmente cuenta con 25 miembros asociados, además de VeGe en Italia.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

Por eso la salida de Condis primero y después de Uvesco (BM Supermercados) a su rival Euromadi tiene lógica si atendemos a que han dejado de estar en manos de una familia para estar bajo el control de fondos de inversión.

“Pasas de tener necesidades o visiones más a medio y largo plazo, como las que tenemos en IFA con el resto de asociados, a tener un foco principalmente de corto plazo”, asegura.

En definitiva, la central de compras no se ha visto afectada por la marcha de estos dos asociados.

“En cuanto a capacidad de negociación seguimos siendo igual de fuertes y tenemos condiciones equivalentes a las que puede tener Euromadi”, zanja el directivo.

Mercado laboral

El Grupo IFA se sitúa un año más en el Top 5 de mayores generadores de empleo en España con un total de 88.493 empleados.

Con este volumen de empleo siguen demandando perfiles cualificados porque se han percatado de que hay mucha rotación en determinados puestos.

Por ello, tiran de formación para atraer a los jóvenes a los supermercados y se marcan como reto retener a estos profesionales.

Otra solución para tapar estos huecos es, según cuenta Diego Maus, incorporar mano de obra que viene de otros países.

Diego Maus, director general del grupo IFA. Sara Fernández. EE

Asimismo, la lacra del absentismo también afecta al sector de la distribución, con el alto coste que supone para las empresas.

“Al final esos procesos de incapacidad temporal más ligados al absentismo tienen un impacto de coste, pero sobre todo tienen un impacto de organización y, sin duda, un impacto en el resto de trabajadores”, detalla el directivo.

No obstante, cree que es un problema “grave” no sólo de las empresas, sino de la sociedad.