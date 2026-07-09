La fortuna de los Mora-Figueroa ofrece hasta 850.000€ por la empresa en quiebra de patés Gourmet Cazorla

Gourmet Cazorla, especializada en patés y embutidos, registró pérdidas de 1,8 millones en 2024 y arrastra una situación de insolvencia tras pérdidas acumuladas en años anteriores.

El acuerdo contempla la adquisición de marcas, instalaciones, maquinaria, fórmulas y contratos de arrendamiento, exigiendo un inventario mínimo de stock para tres meses.

La oferta incluye el pago en efectivo, asunción de pasivos laborales y deudas, además de la subrogación de 27 trabajadores y el compromiso de mantener la actividad durante al menos tres años.

Las familias Mora-Figueroa Domecq y Masaveu Mora-Figueroa han presentado una oferta vinculante de hasta 850.000 euros para adquirir la empresa jienense Gourmet Cazorla, en concurso de acreedores.

Las grandes fortunas españolas se fijan en el sector de la alimentación premium. Las dos ramas familiares Mora-Figueroa Domecq y la Masaveu Mora-Figueroa, a través de Fimora Inversiones, han presentado una oferta de compra vinculante para hacerse con la compañía especializada en patés y embutidos Gourmet Cazorla.

La empresa de alimentación jerezana presentó a finales de junio el concurso de acreedores voluntario y su disolución acompañada de una propuesta vinculante para la adquisición de la unidad productiva.

La oferta de Fimora Inversiones asciende a 600.000 euros en efectivo más 185.615 euros de pasivos laborales. En total, algo más de 785.000 euros.

Pero ese precio puede ascender hasta un máximo de 850.000, ya que se estima que las deudas a asumir lleguen a los 250.000 euros, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El perímetro de la unidad productiva incluye marcas, nombres comerciales, logotipos, dominios, redes sociales, fórmulas, recetas, know-how y bases de datos; así como las instalaciones y maquinaria.

También incorpora el contrato de arrendamiento de la nave industrial en Linares (Jaén), propiedad de Iniciativas Jódar.

Asimismo, la oferta se realiza sobre el stock de la compañía, pero con condiciones. Gourmet Cazorla debe garantizar un inventario mínimo para tres meses de suministro. Si este es inferior en más de un 10% a lo pactado, se revisará el precio a la baja, se detalla en el documento.

Además, Fimora Inversiones asume el compromiso de subrogar a 27 trabajadores, manteniendo sus condiciones laborales bajo el compromiso de continuar la actividad durante un mínimo de tres años.

La oferta tiene carácter vinculante y es válida por un plazo de tres meses, fijando como límite el 15 de agosto de 2026 (prorrogable por el oferente).

Estas dos ramas familiares se reservan el derecho de que la compra sea formalizada finalmente por una nueva sociedad (Newco) participada al 100% por ellos.

La compañía por la que pujan no está en sus mejores condiciones, por lo que requerirá de grandes inversiones para reflotar el negocio.

Gourmet Cazorla obtuvo unas ventas de 4,5 millones de euros, pero perdió 1,8 millones en 2024, según sus datos más actualizados en el Registro Mercantil.

Sede de Gourmet Cazorla. Gourmet Cazorla.

Pérdidas que se suman a los 2,1 millones de un año antes y que le arrastraron a una situación de insolvencia en 2025.

La empresa nació en 2003 en la provincia de Jaén (Andalucía). Está especializada en la producción, elaboración y comercialización de patés gourmet, salsas, embutidos y platos preparados.

La familia

Pero los oferentes tienen suficiente músculo financiero. Las familias Mora-Figueroa Domecq y sus descendientes, los Masaveu Mora-Figueroa, representan una de las estirpes terratenientes y empresariales más ricas y discretas de España, con un arraigo fundamental en Andalucía (particularmente en Cádiz).

La rama Mora-Figueroa Domecq es la generación troncal de hermanos que heredó el imperio original.

Su fortuna se cimentó sobre tres grandes pilares: el latifundio agrícola, las bodegas tradicionales y el negocio del embotellado de Coca-Cola en Andalucía a través de la empresa Refrescos Envasados del Sur que vendió a la multinacional (quedándose en su accionariado).

Su patrimonio asciende a 765 millones de euros, según la lista de los 100 más ricos de España publicada por El Mundo.

La rama Masaveu Mora-Figueroa surge del enlace de una de las hijas del matrimonio original con miembros de la familia Masaveu (otra de las familias adineradas de España).

Ambas ramas familiares tienen una profunda e histórica red de negocios conjuntos.

Una de las empresas que controlan es Fimora Inversiones, una sociedad patrimonial a través de la cual los Mora-Figueroa ostentan un paquete de acciones en Olive Partners.

Ésta es el principal vehículo español de inversión en la multinacional Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), de la que posee cerca del 36% del capital. Fimora está en el consejo de Olive Partners, según datos del Registro Mercantil.

De hecho, la oferta escrita está firmada por Jesús Ruiz-Jarabo Treviño, representante de la sociedad Inversiones Estratégicas del Sur y miembro del consejo de administración de Fimora.

Además del vínculo empresarial, Jesús Ruiz-Jarabo está relacionado con el entorno familiar al estar casado con Tatiana Masaveu Mora-Figueroa.