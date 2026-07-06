Nestlé reactiva la búsqueda de socio o venta de su negocio de agua tras acometer los despidos

Nestlé busca desinvertir en negocios no estratégicos, en línea con su objetivo de ahorrar 3.000 millones de francos suizos para 2027.

La compañía separó su actividad de aguas en una unidad global independiente y prevé reuniones con sindicatos sobre el futuro del negocio este agosto.

La división de aguas de Nestlé, valorada en unos 5.000 millones de euros, podría venderse o buscar un socio estratégico, con asesoría de Rothschild.

Nestlé ha cerrado un ERE en España para 242 personas y vuelve a centrarse en la venta o búsqueda de socio para su negocio de aguas.

Nestlé cierra definitivamente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta en España a 242 personas (y a otras más en Europa), pero ahora lo que preocupa es qué ocurrirá con su negocio de aguas, división en la que la compañía busca socio o incluso explora su venta.

Desde enero de este año, Nestlé se encuentra en negociaciones avanzadas para vender o desprenderse de gran parte de esta división, valorada en unos 5.000 millones de euros.

La multinacional que comercializa Nescafé, KitKat o Nestea contrató a Rothschild para que le asesorase en la venta de su división de aguas para finales de este año.

También separó las actividades de aguas y bebidas premium en una unidad global independiente.

En ese contexto, “la compañía ha manifestado públicamente su apertura a explorar oportunidades de asociación, con el objetivo de reforzar la inversión, acelerar el crecimiento y permitir que sus marcas icónicas desarrollen todo su potencial”, señalan fuentes de la empresa.

Este proceso de búsqueda de socio o venta quedó en un segundo plano tras el anuncio de 16.000 despidos a nivel mundial en el grupo y que en Europa ya se han acometido.

Pero este verano parece que el asunto se retoma. En concreto, en agosto hay prevista una reunión sobre el tema entre empresa y sindicatos, según avanzan a este periódico fuentes sindicales.

La venta del negocio del agua preocupa puesto que en España Nestlé tiene dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).

Ambas instalaciones gestionan el embotellado y extracción de agua mineral.

La plantilla está en vilo después de que se cerrase un ERE para 242 personas (inicialmente era de 301) que no gustó nada entre los empleados.

Pese a ello, la gran mayoría -salvo 20 despidos- han sido bajas voluntarias, confirman desde CCOO.

Negocios no estratégicos

El intento de venta del negocio del agua no es casual. Es más bien un movimiento necesario y que encaja en una estrategia de desinversiones liderada por la dupla directiva formada por Pablo Isla como presidente y por Philipp Navratil como CEO.

Con ellos se anunció el despido de 16.000 empleados en todo el mundo en octubre de 2025. El objetivo es ahorrar 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

Dentro de este ahorro la multinacional suiza está poniendo en revisión algunas otras partes de su negocio.

Más allá del agua, por ejemplo, en España Nestlé vendió a Casa Tarradellas el 40% del negocio de carnes envasadas Herta Foods.

Con esta operación -llevada a cabo a finales de 2025- puso fin a la empresa conjunta creada en 2019, cuando Nestlé vendió la primera participación de Herta Foods a Casa Tarradellas.