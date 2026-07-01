España seguirá siendo un oasis para Temu y Shein pese a la tasa de tres euros a paquetes de menos de 150 euros de la UE

La tasa es temporal hasta 2028 y se prevé que parte del coste se traslade al consumidor, aunque las empresas podrían ajustar márgenes o mejorar su logística para compensarlo.

En 2024, la Agencia Tributaria registró un récord de 180 millones de paquetes de fuera de la UE y un tercio de las compras online españolas proceden de plataformas chinas.

España seguirá siendo un 'oasis' para estas plataformas, ya que no ha designado autoridad para supervisar el cumplimiento de la normativa europea, dificultando controles y sanciones.

Desde el 1 de julio, la UE impone una tasa aduanera fija de tres euros a los paquetes extracomunitarios de menos de 150 euros para controlar plataformas como Temu, Shein y Aliexpress.

Este 1 de julio entra en vigor la tasa aduanera fija de tres euros de la Unión Europea para los paquetes extracomunitarios de menos de 150 euros. Un tributo diseñado para controlar la avalancha de productos de plataformas como Shein, Temu y Aliexpress y evitar la competencia desleal, falsificaciones o productos defectuosos.

Sin embargo, España seguirá siendo un oasis para estas plataformas asiáticas.

Tendrán que pagar la tasa de tres euros, pero “nadie controlará si se está cumpliendo la normativa europea de seguridad de productos, derechos de los consumidores, etiquetado o protección del menor, entre otras”, señalan desde La Distribución (antigua Anged).

España es el único país de la UE junto con Polonia que todavía no ha designado la autoridad nacional (en este caso la CNMC) para el cumplimiento de la DSA (Digital Service Act).

Por tanto, desde la patronal de El Corte Inglés o Ikea aseguran que España es un “agujero negro”, porque no hay ningún organismo que tenga capacidad de inspección y sanción contra infracciones de Temu o Shein.

¿Por qué? Porque la normativa lleva más de dos años paralizada en el Congreso, según detalla a este diario Teresa Herrero, directora de Asuntos Europeos de La Distribución.

La norma que regula este tipo de plataformas en Europa es el Reglamento 2022/2065 de servicios digitales.

Dicha norma en España todavía no se ha desarrollado y, por lo tanto, no existe una autoridad responsable de su cumplimiento. Ha habido dos intentos, pero sigue sin nombrarse.

Y el problema es que muchos de estos productos incumplen la ley. En concreto, el 65% de los artículos de Shein y Temu tienen irregularidades, el 73% son defectuosos y el 25% fueron clasificados potencialmente como peligrosos para la salud, según datos de la patronal.

Envíos en España

En España hay un gran volumen de envíos online. La Agencia Tributaria (AEAT) registró un récord histórico de 180 millones de paquetes procedentes de fuera de la UE en 2024.

Hablamos del país de la UE con mayor penetración de las plataformas chinas, ya que un tercio de las compras online de los españoles proceden de China.

De esta forma, España es el segundo país de penetración de Temu en 2025, mientras que Shein tiene el 52,6% y Aliexpress supera el 70%.

Su peso en España es muy alto. Por ello, desde la patronal ven positiva la tasa como un paso más porque “la problemática de las plataformas se ha puesto sobre la mesa en la agenda europea”.

Es cierto que los principales beneficiarios son los comercios y distribuidores que operan dentro del mercado europeo y que hasta ahora competían con operadores capaces de enviar productos desde terceros países a costes extraordinariamente reducidos.

Pero reclaman que se cumplan las normas para que de verdad exista un verdadero mercado único y unas reglas de juego iguales.

¿Subirán precios?

La tasa que entra en vigor es temporal. Es decir, el 1 de julio de 2028 dejará de funcionar. En esa fecha formarán parte del régimen aduanero general.

Durante estos dos años, se pagarán tres euros por categoría de producto. Es decir, tres euros por tres camisetas, pero serán seis por una camiseta y un pantalón, por ejemplo.

¿Quién lo pagará? Es “previsible que una parte de ese coste termine trasladándose al precio final”, señala Martí Pachamé, profesor de EAE Business School.

Aunque también se espera que estas compañías lo compensen mediante una mayor eficiencia logística, márgenes más ajustados o una expansión de sus centros de distribución dentro de Europa.

Logo de Temu en un ordenador portátil. EE Europa Press

En general, la parte logística será importante. “Va a empujar a las empresas a regionalizar parte de sus flujos, acercando stock y operaciones a la UE, a profesionalizar la gestión aduanera y a ganar visibilidad del coste final de importación”, explica José Ángel Daza Martínez, Country Coordinator en Spring GDS.

Los expertos coinciden en que esta tasa temporal de tres euros no supone el fin de estos modelos, aunque sí reduce una de las ventajas competitivas que les ha permitido crecer tan rápidamente en los últimos años

No obstante, su modelo de negocio se verá más afectado en unos meses. En noviembre de 2026 llegará otro tributo que se sumará al de tres euros.

La UE tiene previsto aplicar una segunda tasa de gestión adicional, cuya cuantía estimada inicialmente será de entre 2 y 4 euros por el coste de gestionar tantos paquetes.

Este periódico se ha puesto en contacto con Temu y Shein, pero las dos han declinado realizar comentarios sobre la aplicación de la tasa.